BYD M6 DM Diuji di Jalur Puncak Berastagi, Segini Konsumsi BBM-nya

JAKARTA - BYD M6 dual mode (DM) menjadi model terbaru brand asal China tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Ini juga menjadi model plug in hybrid electric vehicle (PHEV) perdana BYD di Indonesia.

1. Diuji di Jalur Puncak Berastagi

BYD M6 DM unjuk gigi di jalur Sumatera. Jalur menanjak, tikungan panjang, serta perubahan elevasi ekstrem menuju kawasan dataran tinggi Berastagi, Karo, Sumatera Utara, menjadi rute yang dilalui.

Melalui pengujian langsung di jalur Medan–Puncak Berastagi, teknologi Dual Mode (DM) BYD mampu mencatat efisiensi hingga 100 kilometer per liter. Ini melampaui catatan sebelumnya yang hanya 65 kilometer per liter saat uji coba di Jakarta.

Pengujian tersebut dilakukan melalui kegiatan BYD DM Technology Roadshow Medan. Peserta menjajal performa teknologi Dual Mode di berbagai kondisi jalan, mulai dari lalu lintas perkotaan, jalur antar kota, kawasan rural, hingga tanjakan dan tikungan khas dataran tinggi Sumatera Utara dengan mempertahankan karakter berkendara responsif dan nyaman.

Rute perjalanan dimulai dari BYD Arista Cemara, Kota Medan menuju kawasan Berastagi–Gundaling Farmstead, dilanjutkan ke Pancur Batu sebelum kembali ke pusat Kota Medan dengan total perjalanan sekitar 150 kilometer dan durasi hampir enam jam. Jalur tersebut menggambarkan pola mobilitas masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera Utara yang memiliki karakter perjalanan beragam.

BYD M6 DM

Tidak hanya didominasi perjalanan perkotaan, mobilitas masyarakat di wilayah ini juga mencakup perjalanan lintas kota, kawasan rural, hingga rute pegunungan dengan kontur jalan dinamis dan elevasi tinggi. Kondisi inilah yang dinilai relevan untuk menguji kemampuan kendaraan elektrifikasi dalam penggunaan sehari-hari.

Dalam pengujian tersebut, peserta merasakan sistem tenaga pada teknologi Dual Mode bekerja adaptif. Saat kendaraan melintasi kawasan perkotaan dengan kecepatan rendah dan pola stop and go traffic, kendaraan beroperasi menyerupai mobil listrik murni dengan karakter senyap, respons halus, dan akselerasi instan.

Namun ketika memasuki jalur menanjak menuju kawasan Puncak Berastagi atau membutuhkan tenaga tambahan untuk akselerasi, sistem secara otomatis menyesuaikan distribusi tenaga guna menjaga keseimbangan antara performa dan efisiensi energi.

Teknologi DM atau Dual Mode merupakan kombinasi kendaraan listrik dan hybrid (EV+Hybrid) yang dikembangkan BYD selama dua dekade untuk menghadirkan kendaraan elektrifikasi yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di berbagai kondisi jalan.

Berbeda dari kendaraan hybrid konvensional yang masih menempatkan mesin pembakaran internal sebagai penggerak utama, teknologi Dual Mode BYD mengadopsi pendekatan electric-first, yakni motor listrik menjadi sumber tenaga utama kendaraan. Mesin pembakaran bekerja secara cerdas sebagai pendukung untuk menghasilkan energi tambahan ketika dibutuhkan, terutama pada perjalanan jarak jauh maupun medan yang lebih menantang.

Pendekatan tersebut diklaim memungkinkan kendaraan tetap menghadirkan pengalaman berkendara khas kendaraan listrik, seperti akselerasi lebih halus, minim getaran, respons cepat, serta tingkat kebisingan kabin yang rendah.