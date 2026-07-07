BYD Seal 08 Meluncur, Raup 65 Ribu Pemesanan dalam 30 Jam

JAKARTA - Sedan listrik BYD terbaru yakni Seal 08 meluncur untuk pasar China. Model tersebut diklaim membukukan 65 ribu pemesanan dalam waktu 30 jam.

1. BYD Seal 08

Peneliti Xueqiu BYD, Andy Ding, menunjukkan pesanan kumulatif yang telah dikonfirmasi mencapai sekitar 65.000 unit hanya dalam waktu lebih dari 30 jam setelah peluncuran pada 2 Juli 2026, melansir Car News China, Selasa (7/7/2026).

Ini termasuk 40.000 pemesanan yang terdaftar sejak 12 Juni, serta pesanan baru yang melebihi 25.000 unit setelah harga diumumkan. Metrik pelacakan ini memiliki perkiraan margin kesalahan 10% hingga 15%.

Seal 08 tersedia dalam versi EV dan plug in hybrid electric vehicle (PHEV). Dari pemesanan itu, lebih dari 65% konsumen memiliki varian EV.

Konsumen berfokus pada konfigurasi penggerak semua roda listrik murni. Sementara jarak tempuhnya mencapai 905 km versi CLTC.