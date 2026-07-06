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Pajero Sport Bekas Masih Jadi Incaran, Harga SUV Diesel Ini Tetap Kuat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |11:32 WIB
Pajero Sport Bekas Masih Jadi Incaran, Harga SUV Diesel Ini Tetap Kuat
Pajero Sport. (Foto: dok OLX)
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JAKARTA - Mitsubishi Pajero Sport masih menjadi salah satu SUV diesel bekas yang banyak diburu konsumen di Indonesia. Mobil ini punya daya tarik kuat berkat desain gagah, kabin lega, mesin diesel bertenaga, serta citra tangguh yang sudah lama melekat di pasar otomotif Tanah Air.

Bagi sebagian konsumen, membeli pajero sport bekas menjadi cara lebih rasional untuk mendapatkan SUV 7 penumpang dengan tampilan premium tanpa harus membeli unit baru. Apalagi, harga bekasnya masih relatif bertahan karena permintaan terhadap SUV ladder frame di Indonesia tetap tinggi.

Harga Pajero Sport Bekas di Pasaran

Berdasarkan pantauan di platform listing online seperti OLX, harga pajero sport bekas cukup bervariasi tergantung tahun produksi, varian, transmisi, kilometer, kondisi kendaraan, hingga lokasi penjual.

Untuk Pajero Sport generasi lama keluaran 2013 sampai 2015, harga bekasnya masih banyak berada di kisaran Rp190 jutaan sampai Rp270 jutaan. Sementara unit keluaran 2016 sampai 2018 umumnya ditawarkan di rentang Rp270 jutaan sampai Rp360 jutaan, terutama untuk varian populer seperti Dakar.

Adapun Pajero Sport tahun 2019 sampai 2021 banyak berada di kisaran Rp380 jutaan sampai Rp460 jutaan. Untuk unit tahun muda, seperti keluaran 2022 sampai 2025, harganya bisa menyentuh Rp410 jutaan sampai Rp550 jutaan, tergantung kondisi unit, varian, dan kilometer.

Rentang harga tersebut menunjukkan Pajero Sport bekas masih memiliki daya tahan nilai yang cukup baik. Unit lama tidak turun terlalu dalam, sementara unit tahun muda tetap punya harga tinggi karena pasar SUV diesel masih kuat.

Kenapa Pajero Sport Bekas Banyak Dicari?

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