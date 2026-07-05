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Geely Genjot Produksi EX2 hingga 2 Kali Lipat demi Pangkas Waktu Tunggu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |15:24 WIB
Geely Genjot Produksi EX2 hingga 2 Kali Lipat demi Pangkas Waktu Tunggu
Geely Genjot Produksi EX2 hingga 2 Kali Lipat demi Pangkas Waktu Tunggu (Dok Geely Auto Indonesia)
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JAKARTA - Geely Auto Indonesia menggenjot kapasitas produksi model Geely EX2. Kapasitas produksi ditingkatkan hingga menjadi 2 kali lipat untuk memenuhi permintaan pasar. 

1. Genjot Produksi Geely EX2

Diketahui, model ini dirakit memanfaatkan fasilitas pabrik PT Handal Motor Indonesia di Purwakarta, Jawa Barat.Peningkatan kapasitas produksi hingga dua kali lipat ini juga mendukung ketersediaan unit yang lebih optimal melalui pengiriman kendaraan yang lebih cepat.

Geely EX2 sejauh ini menjadi tulang punggung penjualan brand asal China itu di Indonesia. Mobil listrik compact ini membukukan penjualan wholesales sebanyak 1.395 unit pada Mei 2026. 

“Total wholesales Geely EX2 di Indonesia hingga Mei telah mencapai lebih dari 4.900 unit dan terus bertambah. Untuk menjawab tingginya permintaan tersebut, kami menambah kapasitas produksi terutama pada pilihan warna yang paling diminati, sehingga waktu tunggu konsumen dapat dipangkas menjadi satu bulan," ujar Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, dikutip Minggu (5/7/2026). 

Geely EX2 (Dok Geely Auto Indonesia)
Geely EX2 (Dok Geely Auto Indonesia)

Peningkatan volume produksi ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Geely Auto Indonesia dan PT Handal Indonesia Motor sebagai mitra manufaktur lokal. Kapasitas produksi Geely EX2 ditingkatkan secara bertahap agar ketersediaan unit lebih terjaga.

“Peningkatan kapasitas produksi ini menunjukkan bahwa manufaktur lokal siap mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Dengan dukungan pengetahuan dan teknologi dari Geely, kami memperkuat proses perakitan dan quality control agar konsumen di Indonesia mendapatkan kendaraan dengan standar kualitas global yang konsisten,” ujar President Director PT Handal Indonesia Motor, Denny Siregar.

 

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