1.000 Unit Geely EX2 Mulai Dikirim ke Konsumen

JAKARTA - Geely Auto Indonesia memulai pengiriman mobil listrik EX2 kepada konsumen di Tanah Air. Pada batch pertama ini, total ada 1.000 unit EX2 dikirim ke konsumen.

Pengiriman Geely EX2 di Indonesia ini juga bersamaan dengan pengiriman unit di Thailand pada Minggu (1/3/2026). Total, lebih dari 5 ribu unit EX2 dikirim ke konsumen di kedua negara.

“Sejak periode pre-booking Geely EX2 dibuka, kami telah menerima lebih dari 5.000 pemesanan," ujar Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso.

Ia mengatakan, kumlah pemesanan terus bertambah. Pihaknya melihat antusiasme konsumen ini didukung value for money yang ditawarkan Geely EX2 sebagai compact EV untuk penggunaan harian.

"Saat ini, proses pengiriman kepada konsumen berlangsung secara bertahap, dengan estimasi waktu tunggu hingga Maret–April 2026,” ujar Constantinus Herlijoso.

Diketahui, Geely EX2 resmi meluncur di Indonesia pada 20 Januari 2026. Geely EX2 telah diproduksi secara lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 46,5%.

Geely telah memulai pengiriman batch pertama sebanyak 1.000 unit kepada konsumen.