Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

55 Tahun Eksis di Indonesia, Honda Target Produksi 100 Juta Motor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |10:04 WIB
55 Tahun Eksis di Indonesia, Honda Target Produksi 100 Juta Motor
55 Tahun Eksis di Indonesia, Honda Target Produksi 100 Juta Motor (Dok AHM)
A
A
A

JAKARTA - Astra Honda Motor (AHM) menargetkan produksi 100 juta unit sepeda motor. Hal ini untuk menandai 55 tahun eksistensi mereka di Tanah Air. 

Honda mulai memasarkan produknya di Tanah Air sejak 1071 silam. Pada tahun ini, 55 tahun sudah Honda menjadi bagian mobilitas masyarakat Tanah Air. 

“Di tahun ini, kalau boleh dikatakan kita memasuki 55 tahun bisnis sepeda motor Honda di Indonesia sejak 1971,” kata Executive Vice President AHM, Thomas Wijaya, dikutip Minggu (1/3/2026). 

Untuk merayakan 55 tahun eksis di Indonesia, AHM memasang target ambisius tahun ini yakni produksi 100 juta unit. 

“Mudah-mudahan di tahun ini diberkahi bisa mencapai 100 juta unit motor yang telah kita hadirkan untuk konsumen di Indonesia selama 55 tahun,” tutur Thomas. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/15/3204793/honda_super_one-aIUT_large.jpg
Model Baru Honda Terdaftar di Indonesia, Diduga Mobil Listrik Super One
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/15/3202455/honda-Cd1o_large.jpg
Honda Rombak Struktur Organisasi Besar-besaran, Respons Dinamika Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/15/3198068/penjualan_sparepart_honda-S8AF_large.jpg
Penjualan Sparepart dan Aksesoris Motor Honda di Jakarta-Tangerang Tembus Rp511 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/15/3195279/logo_baru_honda-2AV0_large.jpg
Honda Kenalkan Logo Baru, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/15/3195222/honda_vario_125-YzCa_large.jpg
Wahana Targetkan Honda Vario Terjual 4 Ribu Unit per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/15/3191668/honda-TmEC_large.jpg
Honda Hentikan Sementara Produksi di China Imbas Krisis Semikonduktor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement