55 Tahun Eksis di Indonesia, Honda Target Produksi 100 Juta Motor (Dok AHM)

JAKARTA - Astra Honda Motor (AHM) menargetkan produksi 100 juta unit sepeda motor. Hal ini untuk menandai 55 tahun eksistensi mereka di Tanah Air.

Honda mulai memasarkan produknya di Tanah Air sejak 1071 silam. Pada tahun ini, 55 tahun sudah Honda menjadi bagian mobilitas masyarakat Tanah Air.

“Di tahun ini, kalau boleh dikatakan kita memasuki 55 tahun bisnis sepeda motor Honda di Indonesia sejak 1971,” kata Executive Vice President AHM, Thomas Wijaya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Untuk merayakan 55 tahun eksis di Indonesia, AHM memasang target ambisius tahun ini yakni produksi 100 juta unit.

“Mudah-mudahan di tahun ini diberkahi bisa mencapai 100 juta unit motor yang telah kita hadirkan untuk konsumen di Indonesia selama 55 tahun,” tutur Thomas.