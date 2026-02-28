Mudik Lebaran 2026, Yamaha Siapkan 130 Bengkel dan 2 Pos Jaga

JAKARTA — Yamaha menyiapkan 130 bengkel jaga dan 2 pos jaga pada musim mudik Lebaran 2026. Hal ini dilakukan untuk membantu kelancaran masyarakat dalam perjalanan menuju kampung halaman.

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 150 juta penduduk diperkirakan melakukan perjalanan selama libur Lebaran tahun ini.

Senior Marketing Director PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM), Sutarya, menjelaskan bahwa pada momen Ramadan ini pihaknya memperkuat layanan aftersales sekaligus menghadirkan sejumlah program.

"Komitmen kami adalah memastikan setiap pengguna Yamaha tidak hanya puas terhadap produk, tetapi juga merasakan layanan yang andal dan terpercaya di setiap perjalanan," ujar Sutarya di Jakarta, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Pada musim mudik Lebaran 2026 ini, Yamaha menghadirkan bengkel jaga yang tersebar di 130 titik jaringan bengkel resmi. Bengkel jaga beroperasi hingga pukul 22.00 WIB dan tersedia di 130 titik mulai 16 hingga 22 Maret 2026.