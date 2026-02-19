Motor Honda Laku 500 Unit pada IIMS 2026, Ini Model Terlaris

Motor Honda Laku 500 Unit pada IIMS 2026, Ini Model Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Wahana Honda membukukan total penjualan lebih dari 500 unit sepanjang pameran International Motor Show (IIMS) 2026. Dari jumlah tersebut, Honda Stylo menjadi model terlaris.

Segmen sepeda motor matic menjadi kontributor utama penjualan berdasarkan data selama periode 5-10 Februari 2026. Dari 500 unit penjualan itu, terdiri atas Honda BeAT series lebih dari 50 unit, Honda Vario series lebih dari 150 unit, serta Honda Stylo 160 yang mencatatkan penjualan tertinggi lebih dari 200 unit.

Sementara itu, segmen CUB, Sport, Electric Vehicle (EV), hingga Big Bike turut memberikan kontribusi penjualan.

Keikutsertaan Honda di IIMS 2026 didukung PT Wahana Makmur Sejati (WMS) sebagai Main Dealer sepeda motor Honda area Jakarta - Tangerang, bersama PT Astra Honda Motor (AHM).

“Selama pameran IIMS 2026 berlangsung, kami melihat antusiasme pengunjung yang sangat tinggi terhadap booth Honda. Banyak konsumen datang untuk melihat langsung produk, berdiskusi dengan tim sales, hingga mempertimbangkan pembelian sesuai kebutuhan mereka,” ujar Division Head of Marketing PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).