HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Platform Baru BYD di IIMS 2026, Punya 4 Motor Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:35 WIB
Intip Platform Baru BYD di IIMS 2026, Punya 4 Motor Listrik
Intip Platform Baru BYD di IIMS 2026, Punya 4 Motor Listrik (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - BYD Motor Indonesia memamerkan teknologi platform canggih mereka pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Platform e4 tersebut hadir dengan sejumlah peningkatan dibandingkan versi terdahulunya. 

1.e4 Platform

Platform ini direpresentasikan Yangwang U9. Model ini sebelumnya pernah ditampilkan pada pameran di Indonesia sebagai unit display. 

“BYD percaya bahwa masa depan mobilitas dibangun melalui lompatan teknologi. DNA BYD terletak pada kemampuan kami mengintegrasikan inovasi, kecerdasan sistem, dan rekayasa teknologi kendaraan dalam satu arsitektur yang dirancang untuk menghadirkan performa dan keselamatan secara konsisten," ujar Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, di arena IIMS 2026, dikutip pada Jumat (13/2/2026). 

e4 Platform memiliki konfigurasi empat motor listrik independen. Ini memungkinkan adanya kontrol individu pada setiap roda. 

Konfigurasi 4 motor ini menghadirkan pengaturan tenaga dan torsi yang presisi, menghasilkan akselerasi yang cepat dengan kendali dan stabilitas yang tetap terjaga.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BYD Mobil BYD IIMS IIMS 2026
