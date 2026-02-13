Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harus Kuat Berdiri Berjam-jam, Segini Bayaran Usher di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |13:27 WIB
Harus Kuat Berdiri Berjam-jam, Segini Bayaran Usher di IIMS 2026
Harus Kuat Berdiri Berjam-jam, Segini Bayaran Usher di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji usher pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta? Hal ini mungkin menarik diketahui. 

Pameran tak lengkap rasanya dengan kehadiran para wanita yang biasanya mejeng di samping mobil yang dipamerkan. Keberadaan mereka bisa menjadi pemanis di antaranya deretan mobil-mobil yang dipajang. 

Salah seorang usher di IIMS 2026, Patricia, mengungkapkan pengalaman dirinya bekerja di pameran otomotif tahunan itu. Ia mengaku harus sanggup berdiri dalam waktu yang lama dalam satu harinya. 

"Satu harinya, jam kerjanya kurang lebih 10 jam," kata usher di booth Changan tersebut, dikutip pada Jumat (13/2/2026).

Ia harus berdiri selama berjam-jam di tengah dinginnya area pameran. 

Tak hanya itu, sebagai usher, Patricia setidaknya harus memahami produk yang ada di booth. 

"Basic-basicnya at least harus tahu sih, biar kalau ditanya itu kita setidaknya bisa jawab dikit-dikit," ucapnya. 

Meski begitu, sebagai usher ia mengaku mendapatkan bayaran sekitar Rp1 juta dalam satu sifnya. "Rp1,6 juta per sif," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
spg IIMS IIMS 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement