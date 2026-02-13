Harus Kuat Berdiri Berjam-jam, Segini Bayaran Usher di IIMS 2026

JAKARTA - Berapa gaji usher pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta? Hal ini mungkin menarik diketahui.

Pameran tak lengkap rasanya dengan kehadiran para wanita yang biasanya mejeng di samping mobil yang dipamerkan. Keberadaan mereka bisa menjadi pemanis di antaranya deretan mobil-mobil yang dipajang.

Salah seorang usher di IIMS 2026, Patricia, mengungkapkan pengalaman dirinya bekerja di pameran otomotif tahunan itu. Ia mengaku harus sanggup berdiri dalam waktu yang lama dalam satu harinya.

"Satu harinya, jam kerjanya kurang lebih 10 jam," kata usher di booth Changan tersebut, dikutip pada Jumat (13/2/2026).

Ia harus berdiri selama berjam-jam di tengah dinginnya area pameran.

Tak hanya itu, sebagai usher, Patricia setidaknya harus memahami produk yang ada di booth.

"Basic-basicnya at least harus tahu sih, biar kalau ditanya itu kita setidaknya bisa jawab dikit-dikit," ucapnya.

Meski begitu, sebagai usher ia mengaku mendapatkan bayaran sekitar Rp1 juta dalam satu sifnya. "Rp1,6 juta per sif," ucapnya.