HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik E4 Debut Global di Indonesia, Lepas Mulai Buka Pre-Book

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |15:23 WIB
Mobil Listrik E4 Debut Global di Indonesia, Lepas Mulai Buka Pre-Book
Mobil Listrik E4 Debut Global di Indonesia, Lepas Mulai Buka Pre-Book (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Lepas E4 debut secara global di Indonesia pada pameran IIMS 2026. Pada pameran otomotif tahunan ini, Lepas sudah membuka pre-book untuk E4.

1. Buka Pre-Book

 Head of Marketing Lepas Indonesia, Arga Simanjuntak, menjelaskan alasan pihaknya mulai membuka pre-book untuk mobil listrik yang baru saja debut secara global tersebut.

“Kami membuka program pre-book LEPAS E4 di IIMS sebagai bentuk apresiasi sekaligus akses eksklusif bagi konsumen Indonesia untuk menjadi bagian dari debut global model ini," ujar Arga di arena IIMS 2026, Kamis (12/2/2026). 

Lepas mengungkap alasan dipilihnya Indonesia sebaga tempat lahirnya E4 secara global. Hal ini lantaran Indonesia mencerminkan dinamika pasar yang semakin modern dan terbuka terhadap kendaraan listrik dengan pendekatan lifestyle. Lepas menilai Indonesia sebagai rumah bagi generasi urban yang progresif.

Dari sisi desain, Lepas E4 mengusung filosofi “The Signature of Lepas Design”, yang berakar pada konsep Leopard Aesthetics. Lepas E4 terinspirasi dari karakter macan tutul yang merupakan simbol kelincahan, presisi, dan kekuatan.

Sementara tampilan depan Lepas E4 menampilkan konsep Leopard Gaze, dengan garis kap mesin yang tegas dan Predator Gaze Headlamp. Elemen Aero Wing Fog Lamp Styling, serta 18-inch Aero Leopard Shadow Alloy Wheels memperkuat kesan aerodinamis.

Pada IIMS 2026, Lepas membuka program pre-book eksklusif dengan booking fee Rp5.000.000.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita ototekno lainnya
