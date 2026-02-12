Daftar Mobil Rp200 Jutaan di IIMS 2026

Daftar Mobil Rp200 Jutaan di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Ada sejumlah mobil dengan banderol Rp200 jutaan pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIEXpo Kemayoran.

Mobil dengan rentang harga Rp200 jutaan banyak diminati konsumen di Tanah Air. Karena itu, tak heran banyak pabrikan memasarkan model dengan kisaran harga Rp200 jutaan.

Di IIMS 2026, ada sejumlah mobil harga Rp200 jutaan yang menggoda pengunjung. Ada banyak mobil harga Rp200 jutaan di IIMS 2026, berikut di antaranya sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (12/2/2026):

1. Suzuki Fronx

Mobil harga Rp200 jutaan di IIMS 2026 berikutnya adalah Suzuki Fronx. SUV kompak ini dibanderol mulai dari 200 jutaan hingga 300 jutaan untuk tipe tertinggi yakni SGX (A/T).

Suzuki Fronx adalah model Suzuki yang meluncur pada tahun lalu. Kehadiran Fronx meramaikan segmen compact SUV yang dihuni Toyota Raize, Honda WR-V, hingga Wuling Alvez.

Fronx hadir dengan bahasa desain coupe suv, dengan tampilannya yang terbilang agresif.

Suzuki Fronx dibekali 2 pilihan mesin. Pada varian GL yang nonhybrid, tersemat mesin K15B 1,5L. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga 104,7 PS dan torsi hingga 138 Nm.

Sementara pada varian GX & SGX menggunakan mesin K15C dengan teknologi SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki).

Untuk harganya, Fronx varian GL dibanderol mulai dari Rp259.000.000, Fronx GX dibanderol mulai dari Rp 276.000.000.

2. Geely EX2

Salah satu mobil harga Rp200 jutaan yang mejeng di IIMS adalah Geely EX2. Ini merupakan mobil listrik yang baru diluncurkan Geely di Indonesia.

Sementara di negara asalnya, yakni China Geely EX2 menjadi mobil listrik terlaris tahun lalu.

Geely EX 2 tersedia dalam 2 varian, yaitu Pro dan Max.

Geely EX2 menggunakan baterai LFP (Lithium Ferro Phosphate) produksi CATL.

EX2 Pro dibekali baterai berkapasitas 40,16 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 410 km berdasarkan pengujian CLTC.

Sementara EX2 Max menggunakan baterai 30,12 kWh dengan jarak tempuh sekitar 310 km (CLTC).

Selain itu, keduanya mendukung pengisian cepat DC, yang memungkinkan pengisian daya dari 30 persen hingga 80 persen hanya dalam waktu sekitar 21 menit.

Untuk fiturnya, Geely EX2 memiliki layar sentral berukuran 14,6 inci, klaster instrumen digital 8,8 inci, ambient light dengan 256 pilihan warna.

Sementara untuk keselamatannya, tersedia fitur autonomous emergency braking (AEB), lane departure warning, dan adaptive cruise control.

Geely EX2 juga dibekali fitur Vehicle-to-Load (V2L). Hal ini memungkinkan EX2 berfungsi sebagai sumber listrik eksternal.

Untuk harganya, Geely EX2 Pro dijual dengan harga Rp 255 juta (OTR Jakarta) dan Geely EX2 Max dengan harga Rp 285 juta (OTR Jakarta).