HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mitsubishi Ungkap Alasan Pilih Xforce sebagai Model Edisi Khusus di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |11:52 WIB
Mitsubishi Ungkap Alasan Pilih Xforce sebagai Model Edisi Khusus di IIMS 2026
Mitsubishi Ungkap Alasan Pilih Xforce sebagai Model Edisi Khusus di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Mitsubishi Xforce edisi khusus hadir di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ada alasan mendasar yang membuat Xforce dipilih sebagai model khusus dari  55th Anniversary Mitsubishi pada panggung IIMS 2026.

Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, mengungkapkan alasan Xforce serta Destinator yang dipilih sebagai model khusus di IIMS 2026.

“Alasan memilih dua model ini adalah karena model ini menjadi model yang terakhir diluncurkan di Indonesia dan dilakukan secara global. Xforce hadir di tahun 2023 dan Destinator di tahun 2025,” kata Atsushi Kurita di arena IIMS 2026, dikutip pada Jumat (13/2/2026). 

Ia menjelaskan, kedua model edisi spesial hadir untuk mengapresisi konsumen di Tanah Air. 

"Bentuk apresiasi atas kepercayaan ini, sekaligus komitmen kami untuk terus relevan melalui kualitas, inovasi, dan fokus pada kebutuhan nyata konsumen Indonesia,” ucapnya. 

Ia pun menyebutkan soal waktu pengiriman kedua model edisi 55th anniversary di IIMS 2026. Kedua model itu bisa langsung dikirim tanpa perlu waktu tunggu lama. 

Edisi Xforce ini menggunakan varian Ultimate DS. Model ini tampil dengan Quartz White Pearl two-tone color. 

 

Halaman:
1 2
      
