HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Mobil yang Cocok untuk Wanita di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |11:49 WIB
Deretan Mobil yang Cocok untuk Wanita di IIMS 2026
Deretan Mobil yang Cocok untuk Wanita di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Ada sejumlah mobil yang cocok untuk wanita pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. 

Banyak brand menawarkan lini model yang juga cocok dikendarai kaum hawa. Biasanya, mobil dengan moncong yang rendah serta bodi yang kompak banyak dilirik oleh kaum hawa. 

Di sisi lain, saat ini juga banyak mobil hadir dengan pilihan warna yang cerah sehingga juga cocok untuk wanita. Berikut daftar mobil yang cocok untuk wanita di IIMS 2026, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (13/2/2026): 

1. Suzuki S-Presso 

Ini merupakan mobil dengan desain kompak yang masuk dalam kategori SUV. S-Presso dirasa cocok untuk digunakan oleh wanita dalam mobilitas perkotaan. Mobil ini juga memiliki keunggulan untuk menembus jalan sempit di kota-kota besar, seperti Jakarta. 

2. Wuling Alvez

Wuling Alvez yang masuk dalam segmen LSUV juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk pengemudi wanita. Untuk harga mobil ini dibanderol mulai dari Rp217 juta. 

3. Honda WR-V

Mobil berikutnya datag dari Honda yang menawarkan WR-V untuk kaum hawa di IIMS 2026. Model ini memiliki desain yang lebih sporty dan cocok bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi. 

4. Wuling Air EV

Wuling Air EV hadir sebagai mobil listrik mungil. Bodinya yang kompak cocok untuk wanita untuk mobilitas perkotaan. 

 

