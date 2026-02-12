Wuling New Alvez Mejeng di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Wuling New Alvez mejeng pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. SUV kompak tersebut menjadi model teranyar Wuling yang dipasarkan di Indonesia.

Kehadiran New Alvez memanaskan segmen SUV kompak. Pada segmen ini, New Alvez bersaing dengan sederet model lainnya, seperti Suzuki Fronx, Toyota Raize, Daihatsu Rocky, dan Honda HR-V.

Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko, menjelaskan alasan meluncurnya New Alvez. Itu karena SUV kompak merupakan model yang banyak dicari konsumen.

“New Alvez dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang sedang mencari compact SUV. Dengan ruang kabin yang lega dan fitur yang lengkap, Alvez menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan di segmennya," ujar Danang Wiratmoko di arena IIMS 2026, dikutip pada Kamis (12/2/2026).

Spesifikasi New Alvez

New Alvez dibekali mesin 1.485 cc inline 4 silinder. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 105 hp dan torsi nya 143 Nm.

New Alvez juga sudah dibekali sejumlah fitur canggih. Pada interiornya tersemat head unit ukuran 10,25 inci dengan konektivitas smartphone. Dari head unit itu juga terhubung dengan Internet of Vehicle (IoV),dan WIND (Wuling Indonesian Voice Command). Fitur ini menawarkan kenyamanan dan teknologi yang mendukung berkendara sehari-hari.

Untuk keselamatannya, New Alvez dibekali fitur airbags dan ISOFIX. Selain itu, ada pula fitur keselamatan aktif seperti Electronic Stability Control (ESC), ABS, EBD, AVH, ESS, Hill Hold Control (HHC), serta TPMS.