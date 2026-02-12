Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling New Alvez Mejeng di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |15:30 WIB
Wuling New Alvez Mejeng di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya
Wuling New Alvez Mejeng di IIMS 2026, Intip Spesifikasinya! (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wuling New Alvez mejeng pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. SUV kompak tersebut menjadi model teranyar Wuling yang dipasarkan di Indonesia.

Kehadiran New Alvez memanaskan segmen SUV kompak. Pada segmen ini, New Alvez bersaing dengan sederet model lainnya, seperti Suzuki Fronx, Toyota Raize, Daihatsu Rocky, dan Honda HR-V.

Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko, menjelaskan alasan meluncurnya New Alvez. Itu karena SUV kompak merupakan model yang banyak dicari konsumen.

“New Alvez dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen yang sedang mencari compact SUV. Dengan ruang kabin yang lega dan fitur yang lengkap, Alvez menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan di segmennya," ujar Danang Wiratmoko di arena IIMS 2026, dikutip pada Kamis (12/2/2026).

Spesifikasi New Alvez

New Alvez dibekali mesin 1.485 cc inline 4 silinder. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 105 hp dan torsi nya 143 Nm.

New Alvez juga sudah dibekali sejumlah fitur canggih. Pada interiornya tersemat head unit ukuran 10,25 inci dengan konektivitas smartphone. Dari head unit itu juga terhubung dengan Internet of Vehicle (IoV),dan WIND (Wuling Indonesian Voice Command). Fitur ini menawarkan kenyamanan dan teknologi yang mendukung berkendara sehari-hari.

Untuk keselamatannya, New Alvez dibekali fitur airbags dan ISOFIX. Selain itu, ada pula fitur keselamatan aktif seperti Electronic Stability Control (ESC), ABS, EBD, AVH, ESS, Hill Hold Control (HHC), serta TPMS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement