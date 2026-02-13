Ini Mobil Suzuki yang Paling Banyak Dijajal Pengunjung IIMS 2026

JAKARTA - Suzuki menyediakan unit untuk pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang ingin test drive. Hal ini untuk memberikan pengalaman kepada para pengunjung IIMS 2026.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang lengkap bagi calon konsumen di IIMS 2026. Tidak hanya sekadar melihat desain dan fitur di dalam booth, kami memfasilitasi pengunjung untuk

menguji performa mesin serta kenyamanan mobil Suzuki secara langsung," ujar Deputy of Sales & Marketing Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Dony Ismi Saputra, di arena IIMS 2026.

Ada sederet model yang bisa dijajal pengunjung selama IIMS 2026. Hingga hari ketujuh penyelenggaraan IIMS 2026, terungkap ada model yang paling banyak dites pengunjung.

Berikut mobil Suzuki yang paling banyak dijajal pengunjung hingga hari ketujuh penyelenggaraan IIMS 2026:

1. Suzuki Fronx

Suzuki Fronx menjadi model yang paling banyak dites pengunjung IIMS 2026. Fronx meraih 48% dari total peserta test drive. Namun, tidak disebutkan detail ada berapa pengunjung yang menjajalnya.

Secara tampilan, Fronx mengusung desain coupe-style SUV yang sporty dan modern.

Pada varian tertingginya (SGX), Fronx telah dibekali fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Di sisi lain, radius putar yang kecil membuat Fronx terasa lincah saat bermanuver. Fronx juga dibekali teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang mendukung efisiensi bahan bakar.