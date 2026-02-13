Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Perbedaan Destinator Edisi Khusus di IIMS 2026 dengan Model Reguler

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |17:33 WIB
Intip Perbedaan Destinator Edisi Khusus di IIMS 2026 dengan Model Reguler
Intip Perbedaan Destinator Edisi Khusus di IIMS 2026 dengan Model Reguler (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Mitsubishi Destinator edisi khusus hadir di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ada sejumlah perbedaan pada Destinator edisi 55th anniversary ini. 

1. Beda Destinator Edisi Khusus

Model edisi khusus ini berbasis Destinator varian Ultimate Premium dengan warna Quartz White Pearl. 

Ada sejumlah sentuhan khusus pada Destinator tersebut. Hal ini seperti  two-tone color, black tailgate pet name emblem, black engine hood emblem, floor mat dengan desain khusus 55th Anniversary.
 
Lantaran edisi spesial Destinator Anniversary Edition adalah varian Premium, harga yang ditawarkan dan fitur-fitur berbeda dari model regular. Selisih harganya Rp8 juta dari Destinator warna putih di model regular dan Rp10 juta dari warna selain putih di model regular. 

Opsi warna two tone untuk Destinator hanya ada di edisi khusus ini. Hingga saat ini, belum ada rencana dihadirkan untuk model regular Destinator.

Selain itu, ada penambahan fitur e-mirror dengan kemampuan Digital Video Recorder (DVR) untuk meningkatkan visibilitas dan kenyamanan.

E-Mirror with Digital Video Recorder ini di antaranya berfungsi untuk pendukung klaim asuransi sebagai bukti kejadian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement