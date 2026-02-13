Intip Perbedaan Destinator Edisi Khusus di IIMS 2026 dengan Model Reguler

JAKARTA - Mitsubishi Destinator edisi khusus hadir di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ada sejumlah perbedaan pada Destinator edisi 55th anniversary ini.

1. Beda Destinator Edisi Khusus

Model edisi khusus ini berbasis Destinator varian Ultimate Premium dengan warna Quartz White Pearl.

Ada sejumlah sentuhan khusus pada Destinator tersebut. Hal ini seperti two-tone color, black tailgate pet name emblem, black engine hood emblem, floor mat dengan desain khusus 55th Anniversary.



Lantaran edisi spesial Destinator Anniversary Edition adalah varian Premium, harga yang ditawarkan dan fitur-fitur berbeda dari model regular. Selisih harganya Rp8 juta dari Destinator warna putih di model regular dan Rp10 juta dari warna selain putih di model regular.

Opsi warna two tone untuk Destinator hanya ada di edisi khusus ini. Hingga saat ini, belum ada rencana dihadirkan untuk model regular Destinator.

Selain itu, ada penambahan fitur e-mirror dengan kemampuan Digital Video Recorder (DVR) untuk meningkatkan visibilitas dan kenyamanan.

E-Mirror with Digital Video Recorder ini di antaranya berfungsi untuk pendukung klaim asuransi sebagai bukti kejadian.