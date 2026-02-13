Deretan Mobil Hybrid Toyota di IIMS 2026, Ada 3 Model Baru

Deretan Mobil Hybrid Toyota di IIMS 2026, Ada 3 Model Baru (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Toyota hadir sebagai produsen yang agresif dalam hal memasarkan mobil hybrid. Pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, Toyota membawa sejumlah mobil hybrid.

Di tengah berkembang pesatnya mobil listrik Tanah Air, Toyota tampak tak terlalu mengikuti tren tersebut. Toyota justru lebih gencar memasarkan mobil hybrid, sebagai pendekatan multi pathway menuju zero emission.

Pada IIMS 2026, ada sejumlah mobil hybrid yang dibawa Toyota. Model tersebut adalah Toyota Veloz hybrid, Yaris Cross hybrid, Vios hybrid, Vellfire hybrid, Alphard XE hybrid.

Mobil Hybrid Baru

Bahkan pada IIMS 2026, Toyota meluncurkan 3 mobil hybrid baru sekaligus. Ketiga model tersebut adalah New Vios Hybrid EV, New Yaris Cross G Hybrid EV, dan New Alphard XE Hybrid EV.

President Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Takuya Yokohama, mengungkapkan, alasan pihaknya menambah deretan mobil hybrid baru di Indonesia.

"Melalui perluasan line-up Hybrid EV yang semakin lengkap, termasuk hadirnya New Veloz Hybrid EV sebagai Full Hybrid EV paling terjangkau di kelasnya, kami ingin memastikan teknologi elektrifikasi ramah lingkungan dapat diakses oleh lebih banyak keluarga Indonesia,” kata Takuya Yokohama.