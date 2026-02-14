10 Mobil Listrik Terlaris Januari 2026, Atto 1 Teratas

10 Mobil Listrik Terlaris Januari 2026, Atto 1 Teratas (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - BYD Atto 1 menjadi mobil listrik terlaris pada Januari 2026. Bertenggernya BYD Atto 1 sebagai mobil listrik terlaris bukan hal mengejutkan, dalam beberapa bulan belakangan.

1. Mobil Listrik Terlaris

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesales BYD Atto 1 pada Januari 2026 mencapai 3.361 unit. Jumlah ini jauh meninggali mobil listrik lainnya.

Posisi kedua mobil listrik terlaris adalah Jaecoo J5 EV. SUV listrik ini terdistribusi sebanyak 1.942 unit.

Sejak meluncur, Jaecoo J5 EV telah mengantongi sekitar 12 ribu surat pemesanan kendaraan (SPK) hingga Januari 2026.

Posisi ketiga ditempati model dari BYD lainnya yakni M6. MPV listrik itu laku terjual 851 unit pada Januari 2026.

Darion EV hadir sebagai perwakilan Wuling dalam mobil listrik terlaris Januari 2026. Wuling Darion EV laku terjual 790 unit.

Menutup posisi 5 besar ada BYD Sealion 7. SUV listrik ini laku terjual 613 unit.

Berikut daftar mobil listrik terlaris di Indonesia pada Januari 2026:

1. BYD Atto 1: 3.361 unit

2. Jaecoo J5: 1.942 unit

3. BYD M6: 851 unit

4. Wuling Darion EV: 790 unit

5. BYD Sealion 7: 613 unit

6. Geely EX2: 423 unit

7. Denza D9: 392 unit

8. Aion UT: 266 unit

9. Chery J6 dan J6T: 215 unit

10. Aion V: 214 unit