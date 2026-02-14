Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Mobil Listrik Terlaris Januari 2026, Atto 1 Teratas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |14:01 WIB
10 Mobil Listrik Terlaris Januari 2026, Atto 1 Teratas
10 Mobil Listrik Terlaris Januari 2026, Atto 1 Teratas (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - BYD Atto 1 menjadi mobil listrik terlaris pada Januari 2026. Bertenggernya BYD Atto 1 sebagai mobil listrik terlaris bukan hal mengejutkan, dalam beberapa bulan belakangan. 

1. Mobil Listrik Terlaris

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan wholesales BYD Atto 1 pada Januari 2026 mencapai 3.361 unit. Jumlah ini jauh meninggali mobil listrik lainnya.

Posisi kedua mobil listrik terlaris adalah Jaecoo J5 EV. SUV listrik ini terdistribusi sebanyak 1.942 unit. 

Sejak meluncur, Jaecoo J5 EV telah mengantongi sekitar 12 ribu surat pemesanan kendaraan (SPK) hingga Januari 2026. 

Posisi ketiga ditempati model dari BYD lainnya yakni M6. MPV listrik itu laku terjual 851 unit pada Januari 2026. 

Darion EV hadir sebagai perwakilan Wuling dalam mobil listrik terlaris Januari 2026. Wuling Darion EV laku terjual 790 unit. 

Menutup posisi 5 besar ada BYD Sealion 7. SUV listrik ini laku terjual 613 unit. 

Berikut daftar mobil listrik terlaris di Indonesia pada Januari 2026: 

1. BYD Atto 1: 3.361 unit
2. Jaecoo J5: 1.942 unit
3. BYD M6: 851 unit
4. Wuling Darion EV: 790 unit
5. BYD Sealion 7: 613 unit
6. Geely EX2: 423 unit
7. Denza D9: 392 unit
8. Aion UT: 266 unit
9. Chery J6 dan J6T: 215 unit
10. Aion V: 214 unit

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement