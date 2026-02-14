Terungkap, Ini Hasil Investigasi Terbakarnya Jetour T2 Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi

JAKARTA - Hasil investigasi terkait kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan Jetour T2 terbakar di ruas Tol Jagorawi beberapa waktu lalu terungkap. Dari hasil analisis Jetour T2 ditabrak mobil BMW dari samping, bukan belakang. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya api yang membakar T2.

1. Jetour T2 Terbakar

Hasil investigasi disampaikan PT Jetour Sales Indonesia bersama Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). PT Jetour Sales Indonesia bersama regulator dan otoritas keselamatan transportasi memastikan proses investigasi berjalan menyeluruh, objektif, serta berbasis data teknis sejak awal kejadian.

Audiensi investigasi dipimpin Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Yusuf Nugroho bersama jajaran dan di antaranya dihadiri Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Ketua Tim Kelompok Substansi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, serta PT Jetour Sales Indonesia.

Yusuf Nugroho mengatakan, pihaknya mengapresiasi PT Jetour Sales Indonesia atas respons cepat dalam melakukan investigasi kejadian tersebut.

"Tujuan diselenggarakannya klarifikasi ini adalah untuk memperoleh penjelasan terkait kronologi dan hasil investigasi atas insiden kendaraan merek Jetour, dengan fokus pada spesifikasi teknis kendaraan, sistem keselamatan (safety system), serta mekanisme perlindungan terhadap risiko kebakaran,” tuturnya, Sabtu (14/2/2026).

Berdasarkan hasil investigasi, sistem keselamatan kendaraan bekerja sesuai dengan desain dan standar yang ditetapkan. Saat benturan terjadi, airbag mengembang secara penuh dan keselamatan di sisi penumpang tetap terlindungi.

Struktur kendaraan tetap stabil, tidak terguling, serta pintu masih dapat dibuka secara normal setelah benturan serius. Ini menunjukkan integritas struktur dan fungsi keselamatan berjalan sebagaimana dirancang serta memenuhi persyaratan keselamatan dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan dunia.