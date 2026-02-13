Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Pamerkan Inovasi Baru di IIMS 2026, Isi Daya 400 kWh Hanya 5 Menit

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |16:42 WIB
BYD Pamerkan Inovasi Baru di IIMS 2026, Isi Daya 400 kWh Hanya 5 Menit
BYD ATTO 3 dipamerkan pada IIMS 2026. (Foto: dok BYD)
JAKARTA - BYD kembali berpartisipasi dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 dengan mengusung tema “Infinite Innovation”. Kali ini, tidak hanya menghadirkan 12 unit kendaraan listrik, tetapi turut mengenalkan inovasi pengisian daya ultra-cepat. Teknologi terbaru ini menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan listrik yang praktis untuk mobilitas harian, salah satunya durasi pengisian baterai. 

Hal tersebut semakin menegaskan posisi BYD perusahaan teknologi terdepan, sebagai pemimpin global New Energy Vehicle (NEV) yang terus memperluas skala bisnis, kekuatan teknologi, dan kehadirannya di berbagai pasar dunia termasuk Indonesia. 

“Melalui partisipasi di IIMS 2026, BYD membawa inovasi teknologi global tersebut ke Indonesia sebagai bagian dari perluasan kehadiran BYD dalam roadmap teknologi perusahaan,” ujar Eagle Zhao, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia.

Megawatt Charging System: Inovasi Kecepatan Pengisian Baterai

Megawatt Charging System menjadi salah satu inovasi paling menonjol yang diperkenalkan. Teknologi pengisian daya generasi terbaru yang didukung oleh Super e-Platform dengan arsitektur tegangan tinggi hingga 1.000V serta penggunaan chip daya Silicon Carbide (Sic) 1.500V. Kombinasi ini membuat sistem mampu mengisi energi hingga 400 kWh hanya dalam waktu sekitar lima menit. 

Kemampuan ini tentu dapat memangkas waktu tunggu pengisian baterai, sehingga menjadi lebih efisien. Terlebih, bagi konsumen Indonesia yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan pengisian daya menjadi faktor kunci dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas.

Lahir dari pendekatan teknologi terintegrasi BYD sebagai perusahaan teknologi global, seluruh pengembangan inovasi ini dilakukan secara end-to-end. Mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur, hingga edukasi publik dilakukan demi memastikan setiap teknologi tidak hanya canggih tetapi juga aman dan relevan saat digunakan.  

      
