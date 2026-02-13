Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Menguasai Aspal Hijau: Dominasi Mutlak BYD di Jantung Elektrik Indonesia

Atik Untari , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |15:43 WIB
Menguasai Aspal Hijau: Dominasi Mutlak BYD di Jantung Elektrik Indonesia
BYD Sealion 7 Unjuk Gigi di IIMS 2025. (Foto: dok iNews Media Group/SindoNews)
A
A
A

JAKARTA – Di bawah sorotan lampu panggung Hall D, JIExpo Kemayoran, sebuah raksasa teknologi sedang memamerkan otot-ototnya. Pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, BYD (Build Your Dreams) tidak sekadar hadir sebagai peserta; mereka datang sebagai penguasa mutlak.

Data terbaru Januari 2026 menjadi bukti tak terbantahkan. Saat pasar otomotif nasional tumbuh perlahan sebesar 3 persen, segmen kendaraan listrik (EV) justru melonjak tajam. Di pusaran arus hijau ini, BYD berdiri tegak dengan penguasaan pangsa pasar EV nasional yang menembus angka fantastis, 60 persen.

Kekuatan Angka yang Berbicara

Hanya dalam satu bulan di awal tahun 2026, BYD berhasil melego sekitar 5.200 unit kendaraan listrik. Angka ini melonjak hampir lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, dari setiap 10 mobil listrik yang baru turun ke jalanan Indonesia bulan lalu, enam di antaranya berlambang BYD.

"Pertumbuhan signifikan yang dicatatkan BYD pada Januari 2026 menjadi refleksi kepercayaan konsumen terhadap teknologi dan kualitas produk yang kami hadirkan," ujar Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia.

Dari 'City Car' hingga SUV Premium

Kunci dominasi BYD terletak pada portofolio produknya yang nyaris tanpa celah. Mereka tidak hanya mengincar satu segmen, melainkan mengepung pasar dari segala penjuru.

Halaman:
1 2 3
      
