Dikerahkan ke Lokasi Bencana, Mobil Water Treatment BNPB Hadir di IIMS 2026

(Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Mobil water treatment milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ikut hadir di panggung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Mobil tersebut juga dikerahkan untuk penanganan bencana di Sumatera.

1. Mobil Water Treatment

Mobil water treatment BNPB itu dimodifikasi untuk menunjang distribusi dan pengolahan air bersih di wilayah terdampak bencana.

Mobil yang dimodifikasi itu adalah DFSK Super Cab. Meski dimodifikasi untuk kendaraan operasional bencana, spesifikasi teknisnya tetap dipertahankan.

Tenaga Ahli Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Maria Agustina Hutagaol, menjelaskan mobil water treatment ini punya peran vital untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Air diolah dalam mobil tersebut sehingga memenuhi persyaratan untuk layak dikonsumsi.

“Air diuji di laboratorium daerah dan ada sertifikatnya. Hasilnya layak diminum,” ujar Maria di arena IIMS 2026, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Ia pun menjelaskan, alasan pihaknya memilih Super Cab untuk kendaraan operasional. Hal ini lantaran mobil niaga ringan itu memiliki daya tahan mumpuni untuk mengangkut peralatan water treatment.

“DFSK Super Cab ini memiliki kualitas yang baik dan standar di atas rata-rata. Kita membawa mesin water treatment yang berat, jadi butuh kendaraan yang kuat dan tangguh, apalagi kondisi jalan di lokasi bencana sering rusak,” ujar Maria.

2. Mobil Modifikasi

Sementara itu, Head of Sales & Marketing PT Sokonindo Automobile, Doni Putra Okten, menjelaskan alasan utama Super Cab dapat diadaptasi untuk kebutuhan khusus.

“DFSK Super Cab dirancang sebagai kendaraan multifungsi dengan platform yang fleksibel dan konstruksi kokoh," kata Doni Putra Okten.