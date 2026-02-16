Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Mobil Paling Banyak Dijajal Pengunjung IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |18:19 WIB
Ini Mobil Paling Banyak Dijajal Pengunjung IIMS 2026
Jetour T2. (Foto; Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengunjung pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 memanfaatkan sesi test drive untuk menjajal mobil-mobil idaman. Lewat test drive ini, pengunjung bisa merasakan sensasi berkendara sebelum memutuskan pembelian.

Diketahui, pada IIMS 2026, sejumlah brand menyediakan unit untuk dicoba pengunjung. Biasanya, model-model baru paling sering dilirik untuk dicoba.

Pada IIMS 2026, mobil yang paling banyak dijajal pengunjung dalam sesi test drive adalah Jetour T2. SUV bergaya boxy ini menyabet gelar Most Tested Car Choice. Meski begitu, tidak disebutkan berapa kali T2 dijajal pengunjung selama 11 hari pameran.

Selain itu, T2 juga mendapat gelar Favorite Newcomer SUV.

"Kami sangat bangga atas pencapaian Jetour T2 di IIMS 2026. Dua penghargaan ini tidak hanya mencerminkan apresiasi publik terhadap desain dan kualitas produk kami, tetapi juga menjadi dorongan bagi Jetour untuk terus menghadirkan kendaraan inovatif dan relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia," kata Vice President PT Jetour Sales Indonesia, Caroline Ling.

 

Halaman:
1 2
      
