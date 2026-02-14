Andalkan T2, Segini SPK Jetour di IIMS 2026

JAKARTA - Jetour T2 telah membukukan seribuan surat pemesanan kendaraan (SPK) sejak pemesanan dibuka pada pameran otomotif akhir tahun lalu. Pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, T2 juga menjadi tulang punggung Jetour dalam mendulang SPK.

Sales Director Jetour Sales Indonesia, Michael Budihardja, menjelaskan model tersebut pertama kali diperkenalkan pada pameran otomotif tengah tahun lalu. Kemudian sejak diluncurkan hingga saat ini, penjualannya mencapai seribuan unit.

"Kita sudah buka SPK di GJAW responsnya cukup positif. Hingga saat ini SPK Jetour T2 itu sudah mencapai 1.060 SPK," kata Michael di arena IIMS 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Jumlah tersebut belum termasuk pada IIMS 2026. Pada pameran ini, pihaknya memberikan harga khusus untuk T2 pada IIMS 2026. Selama pameran, Jetour T2 dibanderol Rp568 juta dari semula Rp588 juta on the road Jakarta.

"Karena potensi konsumen begitu positif terhadap Jetour T2, kami memperpanjang harga Jetour T2 tetap di harga Rp568 juta sampai hari terakhir IIMS 2026," tuturnya.