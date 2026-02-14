Jelang Mudik Lebaran di IIMS 2026, Bridgestone Tekankan Pentingnya Perawatan Ban

JAKARTA - Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 digelar jelang momen Imlek, Ramadhan, bahkan, mudik Lebaran. Momen-momen besar ini dinilai dapat mendorong penjualan mobil pada pameran.

"Kami melihat momentum Imlek dan Ramadaan sebagai periode penting bagi masyarakat Indonesia dalam merencanakan mobilitas bersama keluarga dengan membeli kendaraan impiannya," ujar Project Manager IIMS 2026, Rudi MF, di arena IIMS 2026, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Penyelenggaraan IIMS 2026 yang berdekatan dengan bulan Ramadhan juga menjadi momen bagi pengunjung untuk mempersiapkan kendaraan, terutama bagi mereka yang akan melakukan perjalanan jarak jauh.

Ramadhan dan Idul Fitri di Indonesia identik dengan tradisi mudik. Jutaan masyarakat Indonesia akan menempuh perjalanan lintas kota dan lintas pulau, yang sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi.

Dalam perjalanan panjang tersebut, kondisi ban memiliki peran penting terhadap keselamatan dan kenyamanan berkendara. Ban yang sesuai spesifikasi dan dalam kondisi prima dapat membantu menjaga stabilitas kendaraan, efisiensi pengereman, serta kenyamanan selama perjalanan.

"Ban merupakan komponen kendaraan yang langsung menyentuh aspal, sehingga pemilihan dan perawatan ban penting, khususnya yang ingin mudik ke kampung halaman,” ujar Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno.

Pihaknya pun mengajak pengunjung memanfaatkan IIMS 2026 untuk mempersiapkan kendaraan menjelang mudik Lebaran.