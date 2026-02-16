Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IIMS 2026 Berakhir, Nilai Transaksi Masih Belum Diungkap

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |13:56 WIB
IIMS 2026 Berakhir, Nilai Transaksi Masih Belum Diungkap
IIMS 2026 berlangsung dari 5 Februari hingga 15 Februari 2026. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berakhir sudah penyelenggaraan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, yang digelar pada 5–15 Februari.

Namun, nilai total transaksi dari penyelenggaraan pameran tersebut masih belum diungkap.

Meski begitu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, bersyukur atas penyelenggaraan IIMS 2026. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang penjualan otomotif, tetapi juga menyerap tenaga kerja bagi 20.000 orang.

“Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global maupun nasional, IIMS 2026 tetap menunjukkan daya tarik yang solid bagi pelaku industri, pecinta otomotif, komunitas, hingga masyarakat luas," kata Daswar saat upacara penutupan, dikutip Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, kepercayaan terhadap ajang ini tercermin dari partisipasi lebih dari 200 peserta, yang terdiri atas 36 brand roda empat, 26 brand roda dua, serta 82 brand dari industri pendukung otomotif.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203841//geely-QHSW_large.jpg
Geely Bukukan 1.776 SPK di IIMS 2026, EX2 Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611//mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203608//hyundai_ioniq_5_n-e1gD_large.jpg
Strategi Hyundai Hadapi Kerasnya Persaingan dan Percepat Adopsi Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230//toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228//motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227//changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement