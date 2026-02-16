IIMS 2026 Berakhir, Nilai Transaksi Masih Belum Diungkap

JAKARTA – Berakhir sudah penyelenggaraan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, yang digelar pada 5–15 Februari.

Namun, nilai total transaksi dari penyelenggaraan pameran tersebut masih belum diungkap.

Meski begitu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, bersyukur atas penyelenggaraan IIMS 2026. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang penjualan otomotif, tetapi juga menyerap tenaga kerja bagi 20.000 orang.

“Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global maupun nasional, IIMS 2026 tetap menunjukkan daya tarik yang solid bagi pelaku industri, pecinta otomotif, komunitas, hingga masyarakat luas," kata Daswar saat upacara penutupan, dikutip Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, kepercayaan terhadap ajang ini tercermin dari partisipasi lebih dari 200 peserta, yang terdiri atas 36 brand roda empat, 26 brand roda dua, serta 82 brand dari industri pendukung otomotif.