New Honda Genio Tampil di JTCF 2026, Dukung Kreativitas Anak Muda

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup dan kreativitas anak muda melalui partisipasinya di Jakarta Toys and Comic Fair (JTCF) 2026 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, pada 31 Januari sampai 1 Februari 2026 kemarin.

Ajang JTCF sendiri merupakan salah satu event yang mempertemukan para pencinta pop culture, toys, comics, dan collectibles yang merupakan minat anak muda saat ini. Karenanya, kehadiran New Honda Genio dengan dua warna terbarunya menegaskan posisi sebagai skutik yang menyatu dengan kreativitas dan keberanian anak muda untuk tampil beda.

Representasi ini ditunjukkan dengan kombinasi warna dan striping baru yang memperkuat gaya retro dan fashionable, sekaligus tidak meninggalkan kepraktisan dan kenyamanan pengguna untuk mobilitas harian.

New Honda Genio Makin Ekspresif

Setelah mendapat penyegaran di akhir 2025, New Honda Genio hadir dengan dua warna terbaru yang tersedia secara khusus untuk tipe CBS, yaitu Vibrant Tri-Tone dan Black and White. Kedua warna ini sebagai wujud dukungan AHM dengan gaya hidup anak muda masa kini.

Untuk Vibrant Tri-Tone memadukan warna merah, putih, dan biru yang colorful dan ekspresif. Sementara, Vibrant Black and White, hitam dan putih tampak kontras dan bold. Kedua warna ini dipadukan dengan velg putih, membuat para pengguna kian tampil fashionable dan retro.