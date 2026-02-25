Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

New Honda Genio Tampil di JTCF 2026, Dukung Kreativitas Anak Muda

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |14:09 WIB
New Honda Genio Tampil di JTCF 2026, Dukung Kreativitas Anak Muda
Booth Honda Genio di JTCF 2026. (Foto: dok AHM)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup dan kreativitas anak muda melalui partisipasinya di Jakarta Toys and Comic Fair (JTCF) 2026 yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, pada 31 Januari sampai 1 Februari 2026 kemarin. 

Ajang JTCF sendiri merupakan salah satu event yang mempertemukan para pencinta pop culture, toys, comics, dan collectibles yang merupakan minat anak muda saat ini. Karenanya, kehadiran New Honda Genio dengan dua warna terbarunya menegaskan posisi sebagai skutik yang menyatu dengan kreativitas dan keberanian anak muda untuk tampil beda.

Representasi ini ditunjukkan dengan kombinasi warna dan striping baru yang memperkuat gaya retro dan fashionable, sekaligus tidak meninggalkan kepraktisan dan kenyamanan pengguna untuk mobilitas harian. 

New Honda Genio Makin Ekspresif

Setelah mendapat penyegaran di akhir 2025, New Honda Genio hadir dengan dua warna terbaru yang tersedia secara khusus untuk tipe CBS, yaitu Vibrant Tri-Tone dan Black and White. Kedua warna ini sebagai wujud dukungan AHM dengan gaya hidup anak muda masa kini. 

Untuk Vibrant Tri-Tone memadukan warna merah, putih, dan biru yang colorful dan ekspresif. Sementara, Vibrant Black and White, hitam dan putih tampak kontras dan bold. Kedua warna ini dipadukan dengan velg putih, membuat para pengguna kian tampil fashionable dan retro. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205957//pegadaian_telah_berhasil_integrasikan_layanan_tabungan_emas_dan_cicil_emas_ke_dalam_infrastruktur_bullion_bank-UbpR_large.jpeg
Satu Tahun Ekosistem Bullion Nasional, Pegadaian Mantapkan Peran sebagai Penggerak Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/12/3205955//traveloka_mudik_naik_kereta-EUpo_large.jpg
8 Barang yang Perlu Dibawa saat Mudik Naik Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205954//bank_bjb_sustainability_bond-i2JS_large.jpg
Diminati Investor, Sustainability Bond Tahap II bank bjb Perkuat Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205946//bank_bjb_hadirkan_program_spesial_bagi_para_pencinta_lari_trail_semarang_mountain_race_2026-3PiV_large.jpg
Dukung Gaya Hidup Sehat, bank bjb Buka Program Tiket Semarang Mountain Race 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205953//bank_bjb_edukasi_keuangan_kampung_nelayan-7r1f_large.jpg
Dari Pesisir untuk Negeri, bank bjb Hadirkan Edukasi Keuangan bagi Nelayan Kabupaten Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/340/3205854//anggota_pansus_14_dprd_kota_bandung-vmB0_large.jpeg
Raperda Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko Fokus pada Perlindungan Kesehatan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement