Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengapa Motor Matic Lebih Laku Dibanding Motor Sport dan Bebek?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:25 WIB
Mengapa Motor Matic Lebih Laku Dibanding Motor Sport dan Bebek?
Mengapa Motor Matic Lebih Laku Dibanding Motor Sport dan Bebek? (Ilustrasi/Dok Wahana)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa motor matic lebih laku dibanding motor sport dan bebek? Hal ini menarik untuk diulas. 

Diketahui, dalam beberapa tahun belakangan, motor matic mendominasi. Pamornya jauh meninggalkan motor sport maupun bebek. 

Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor domestik sepanjang 2025 mencapai 6.412.769 unit, tumbuh 1,3% dibanding 2024. 

Dari jumlah tersebut, motor matic mendominasi dengan kontribusi 91,7% dari total penjualan. Sisanya terbagi atas motor bebek 4,46%, jenis sport 3,51%. Sementara sepeda motor listrik masih di bawah 1%.

Mengapa motor matic lebih laku dibanding motor sport dan bebek? Berikut penjelasannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (24/2/2026): 

1. Praktis

Motor matic dinilai lebih praktis ketimbang motor bebek dan sport. Motor matic sangat praktis dikendarai, tinggal gas dan rem. 

Tingginya penjualan motor matic ini menunjukkan preferensi konsumen kuat terhadap kenyamanan dan kepraktisan dalam berkendara. 

2. Mobilitas Ideal 

Dengan kepraktisannya tersebut, motor matic menjadi mobilitas yang ideal di perkotaan. Ini memudahkan pengendara berakselerasi menembus kemacetan. 

Selain itu, motor matic kini juga menjadi pilihan ideal untuk wilayah semiurban. 

3. Segala Usia 

Pengguna motor matic tidak hanya mengerucut kepada satu segmentasi usia. Segala usia, mulai dari anak muda, dewasa, hingga berusia matang sekalipun cocok dengan motor matic. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/15/3203430/makan_di_mobil-szSj_large.jpg
Bolehkah Buka Puasa Sambil Menyetir Mobil? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/15/3192655/honda_revo-4IOn_large.jpg
Kenapa Motor Bebek Jauh Lebih Awet? Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/15/3189210/penjualan_motor-tQde_large.jpg
Penjualan Motor November 2025 Turun 11 Persen, Hanya 523 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184852/cvt-fB4L_large.jpg
Cara Servis CVT di Rumah agar Tarikan Tetap Enteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184333/helm-eDy6_large.jpg
Penjualan Naik, RSV Kembangkan Helm untuk Cuaca Tropis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182814/suzuki_satria-SuHy_large.jpg
Tantangan Penjualan Motor Bebek di Tengah Dominasi Skutik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement