HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bolehkah Motor Listrik Dicuci? Ini Penjelasan dan Tipsnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |17:24 WIB
Bolehkah Motor Listrik Dicuci? Ini Penjelasan dan Tipsnya
Bolehkah Motor Listrik Dicuci? Ini Penjelasan dan Tipsnya (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Bolehkah motor listrik dicuci? Mungkin sebagian masih ada yang bingung mengenai hal ini. 

Motor listrik hadir sebagai solusi mobilitas yang ramah lingkungan. Keberadaan motor listrik juga terus berkembang dalam beberapa tahun belakangan.

Sejumlah brand juga kini memasarkan motor listrik untuk konsumen Tanah Air. 

Meski populasi motor listrik terus bertambah, ada hal yang kadang masih menjadi pertanyaan. Itu termasuk soal apakah boleh motor listrik dicuci. 

Terkait hal ini, motor listrik terbilang aman untuk dicuci. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mencuci motor listrik. 

Berikut penjelasannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (20/2/2026): 

1. Matikan Mesin

Sebelum mencuci, matikan mesin terlebih dahulu. Pastikan MCB dalam keadaan off. Lalu pastikan juga port charger dalam kondisi tertutup agar tidak kemasukan air.

2. Lepaskan Baterai Lithium

Sangat disarankan untuk mengeluarkan baterai lithium sebelum mencuci motor listrik atau sepeda listrik. Simpan di tempat aman dan pastikan tidak terkena air. Jika tidak bisa dilepas, pastikan bagian baterai tertutup rapat. 

 

Topik Artikel :
Otomotif Motor Motor Listrik
