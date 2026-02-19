Advertisement
Nissan Gravite Meluncur, MPV yang Dibanderol Mulai Rp105 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |14:18 WIB
JAKARTA - Nissan meluncurkan MPV baru dengan harga mulai dari Rp105 jutaan. Nissan Gravite tersebut meluncur untuk pasar India.

1. Nissan Gravite

Melansir Gaadiwaadi, Kamis (19/2/2026), Nissan Gravite dibanderol mulai dari 5,65 lakh Rupee atau sekitar Rp105 jutaan untuk 1.001 pelanggan pertama, seiring langkah agresif Nissan memasuki kategori MPV ekonomis. 

Edisi peluncuran khusus yang terbatas hanya 1.001 unit ini semakin meningkatkan nilai dengan fitur tambahan seperti sistem audio JBL, pencahayaan ambient, dan dashcam dual-channel. 

Nissan Gravite ditenagai mesin bensin 1.0 liter naturally aspirated. Mesin itu menghasilkan tenaga 72 hp dan torsi 96 Nm. Tenaga ini dipadukan dengan transmisi manual lima percepatan atau transmisi otomatis (AMT). 

Konsumsi bahan bakar Nissan Gravite diklaim 19,3 km per liter untuk varian manual dan 19,6 kmpl untuk varian otomatis. 

Selain itu, dikabarkan Nissan menyiapkan opsi CNG dual-silinder yang dipasang pada versi manual.

Nissan Gravite menggunakan platform CMF-A+ yang sama dengan Renault Triber. Penggunaan platform tersebut dan lokalisasi yang ekstensif menekan biaya tetap kompetitif. 

Desainnya mengikuti tema tinggi dan tegak untuk memaksimalkan ruang kabin. Nissan Gravite disematkan lampu LED berbentuk C, bagian gril yang menonjol, bumper yang terpahat, roof rail, body cladding, dan velg alloy. 

 

