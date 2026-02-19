Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bukan BYD atau Chery, Ini Mobil Terlaris di China Januari 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:05 WIB
Bukan BYD atau Chery, Ini Mobil Terlaris di China Januari 2026
Bukan BYD atau Chery, Ini Mobil Terlaris di China Januari 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Penjualan mobil penumpang di China lesu pada Januari 2026. Di tengah lesunya penjualan, Geely menjadi brand terlaris mengungguli BYD dan Chery. 

Geely mengungguli BYD baik dalam penjualan ritel maupun wholesales dengan masing-masing 210 ribu dan 270 ribu kendaraan terjual. Jumlah itu hampir 80 ribu dan 60 ribu unit lebih banyak daripada peringkat kedua.

Melansir Car News China, Kamis (19/2/2026), sebaliknya, penjualan ritel BYD anjlok lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar 200 ribu unit pada periode yang sama tahun lalu menjadi 94 ribu unit.

Secara keseluruhan, penjualan ritel kendaraan penumpang pada Januari mencapai 1,544 juta unit. Jumlah itu turun 13,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan hampir sepertiga lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Secara wholesales, 10 produsen mobil teratas menjual total 1,168 juta kendaraan. Angka itu mencakup hampir 60% dari total volume wholesales.

Geely berada di urutan pertama dengan penjualan wholesales 270 ribu kendaraan. Angka ini naik tipis 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

