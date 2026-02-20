Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Kian Laris, Penjualan Hankook Naik 130 Persen pada 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |17:21 WIB
Mobil Listrik Kian Laris, Penjualan Hankook Naik 130 Persen pada 2025
Mobil Listrik Kian Laris, Penjualan Hankook Naik 130 Persen pada 2025 (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Meningkatnya penjualan mobil listrik dalam beberapa tahun terakhir juga berpengaruh positif terhadap penjualan ban.

1. Penjualan 2025 dan Proyeksi 2026

Hankook Tire Indonesia menyatakan segmen kendaraan listrik menjadi salah satu kontributor terbesar pada penjualan sepanjang 2025. 

Sepanjang tahun lalu, PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI), menyatakan penjualan tumbuh hingga 130%. Kontribusi utama berasal dari penjualan ban berukuran high-inch hingga segmen kendaraan listrik.

Namun, tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai penjualan tersebut. 

Pada 2026, Hankook fokus pada tiga lini produk utama, yaitu kendaraan listrik, SUV, serta truk dan bus. 

Karena itu, pihaknya menghadirkan lini iON yang dirancang menyesuaikan karakteristik kendaraan listrik. 

Pada segmen SUV, Hankook menyediakan Dynapro. Sementara pada segmen truk dan bus, seluruh produk telah dilengkapi teknologi SMARTEC untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203634/ban_mobil-nepW_large.jpg
Ganti Ban Mobil Depan Dulu atau Belakang? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175552/ban_turanza_6-uC3f_large.jpg
Suplai Ban, Bridgestone Ungkap Bakal Ada SUV Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175366/presdie_bridgestone_indonesia_mukiat_sutikno-JGWV_large.jpg
Penjualan Mobil Lesu, Ban Juga Terdampak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171678/ban_mobil-2cHm_large.jpg
Waspada Ban Mobil Botak Sebelah, Ini 7 Tips Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/15/3167858/cek_ban_mobil-0khm_large.jpg
6 Tips Periksa Ban Sebelum Bepergian saat Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/52/3131086/ban-borK_large.jpg
5 Hal yang Perlu Dicek pada Ban Mobil Usai Mudik Lebaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement