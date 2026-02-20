Mobil Listrik Kian Laris, Penjualan Hankook Naik 130 Persen pada 2025

JAKARTA - Meningkatnya penjualan mobil listrik dalam beberapa tahun terakhir juga berpengaruh positif terhadap penjualan ban.

1. Penjualan 2025 dan Proyeksi 2026

Hankook Tire Indonesia menyatakan segmen kendaraan listrik menjadi salah satu kontributor terbesar pada penjualan sepanjang 2025.

Sepanjang tahun lalu, PT Hankook Tire Sales Indonesia (HTSI), menyatakan penjualan tumbuh hingga 130%. Kontribusi utama berasal dari penjualan ban berukuran high-inch hingga segmen kendaraan listrik.

Namun, tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai penjualan tersebut.

Pada 2026, Hankook fokus pada tiga lini produk utama, yaitu kendaraan listrik, SUV, serta truk dan bus.

Karena itu, pihaknya menghadirkan lini iON yang dirancang menyesuaikan karakteristik kendaraan listrik.

Pada segmen SUV, Hankook menyediakan Dynapro. Sementara pada segmen truk dan bus, seluruh produk telah dilengkapi teknologi SMARTEC untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara.