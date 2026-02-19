Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

iCar Klaim Bukukan 300 SPK di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |14:13 WIB
iCar Klaim Bukukan 300 SPK di IIMS 2026
iCAR Klaim Bukukan 300 SPK di IIMS 2026 (Dok iCAR)
A
A
A

JAKARTA - iCar mengklaim membukukan sekitar 300 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada debutnya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Selain itu, booth iCar menarik lebih dari 15 ribu pengunjung. 

Pada IIMS 2026, brand di bawah naungan Chery Group itu membawa mobil listrik iCar V23. Selain itu, ada pula V23 OG dan Pro Edition dengan pendekatan desain Retro dan Cyberspace.

Di sisi lain, iCar mencatat 818 sesi test drive selama penyelenggaraan IIMS 2026. Jumlah itu terdiri atas 536 sesi test drive reguler.

Sementara 282 sesi test drive lainnya dilakukan di lintasan khusus. Peserta melalui trek seperti Articulation Track, Side Slope Track, dan Elevation Track dengan sudut tanjakan hingga 38 derajat.

Pada debutnya di IIMS 2026, iCar memborong 3 penghargaan. Ketiganya adalah Best APM Outdoor Activity, Favorite New Car Launch, dan Favorite Newcomer Car Brand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iCar V23 iCar IIMS IIMS 2026
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203611/mobil_gac_indonesia-8XxI_large.jpg
GAC Raup 2 Ribu SPK di IIMS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203230/toyota_di_iims_2026-M8LA_large.jpeg
Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203228/motul-hm4j_large.jpg
Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/15/3203227/changan_lumin-FOk6_large.jpg
Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202933/gwm_tank_500_diesel_di_iims_2026-Cxof_large.jpg
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202932/daihatsu_rocky_di_iims_2026-m2Rx_large.jpg
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement