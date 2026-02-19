iCar Klaim Bukukan 300 SPK di IIMS 2026

JAKARTA - iCar mengklaim membukukan sekitar 300 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada debutnya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Selain itu, booth iCar menarik lebih dari 15 ribu pengunjung.

Pada IIMS 2026, brand di bawah naungan Chery Group itu membawa mobil listrik iCar V23. Selain itu, ada pula V23 OG dan Pro Edition dengan pendekatan desain Retro dan Cyberspace.

Di sisi lain, iCar mencatat 818 sesi test drive selama penyelenggaraan IIMS 2026. Jumlah itu terdiri atas 536 sesi test drive reguler.

Sementara 282 sesi test drive lainnya dilakukan di lintasan khusus. Peserta melalui trek seperti Articulation Track, Side Slope Track, dan Elevation Track dengan sudut tanjakan hingga 38 derajat.

Pada debutnya di IIMS 2026, iCar memborong 3 penghargaan. Ketiganya adalah Best APM Outdoor Activity, Favorite New Car Launch, dan Favorite Newcomer Car Brand.