Teknologi Mesin Modern Kian Canggih, Motul Kembangkan Oli Berstandar API SQ

JAKARTA - Teknologi pada industri otomotif terus berkembang seiring waktu. Perkembangan ini juga tak lupa menuntut efisiensi hingga performanya.

Dengan perkembangan saat ini, kekinian mesin memuat beragam sistem. Mulai dari sistem turbocharger, direct injection, hingga teknologi hybrid.

Terkait hal ini, industri pendukung seperti oli juga perlu menyesuaikan perkembangan saat ini. Diketahui, oli punya fungsi mendasar yakni untuk mengurangi gesekan dan keausan antar komponen yang bergerak. Selain itu, penggunaan oli yang berkualitas juga dapat menjaga usia pakai mesin.

Salah satu produsen, Motul Indonesia, mengembangkan oli baru dengan standar API SQ, yang merupakan klasifikasi terbaru dari American Petroleum Institute (API) untuk kategori oli mesin bensin.

API SQ dirancang untuk memenuhi tuntutan mesin modern yang mengedepankan efisiensi bahan bakar (fuel economy), performa optimal, serta perlindungan terhadap risiko Low Speed Pre-Ignition (LSPI) yang kerap terjadi pada mesin berteknologi turbo dan downsizing.

Motul Indonesia meluncurkan produk oli mobil terbaru dengan standar API SQ pada momen IIMS 2026. Standar spesifikasi terkini diklaim dirancang untuk memberikan perlindungan mesin, performa, hingga efisiensi bahan bakar yang lebih maksimal.

"Pelumas mobil terbaru ini merupakan komitmen Motul Indonesia dalam menghadirkan inovasi teknologi pelumasan untuk kendaraan generasi terbaru yang semakin canggih dan menuntut performa tinggi. API SQ menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, tanpa mengorbankan DNA performa yang selalu menjadi kekuatan Motul," ujar Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, Senin (23/2/2026).