Changan Klaim Raup Ratusan SPK di IIMS 2026

JAKARTA - Changan Indonesia menyatakan membukukan ratusan surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 5-15 Februari. Namun, Changan tak mengungkapkan secara detail berapa jumlah SPK yang diraih selama 11 hari pameran.

Diketahui, merek otomotif asal China yang beroperasi di bawah naungan Indomobil Group itu baru masuk ke Tanah Air pada akhir November 2025. IIMS 2026 pun menjadi debut Changan.

Pada IIMS 2026, Changan membawa 2 model. Keduanya adalah Changan Lumin dan Deepal S07.

Kedua mobil listrik itu mendapatkan penghargaan dari pihak penyelenggara. Changan Lumin dinobatkan sebagai Most Affordable EV sementara Deepal S07 meraih gelar Best Medium EV SUV.

"Kami sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada Changan Lumin dan Deepal S07 di IIMS 2026. Penghargaan sebagai Most Affordable EV untuk Changan Lumin dan Best Medium EV SUV untuk Deepal S07 di ajang IIMS 2026 ini menjadi bukti nyata produk-produk Changan telah mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia," kata CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Diketahui, Changan Lumin merupakan mobil listrik yang dibanderol Rp183 juta on the road (OTR) Jakarta. Changan Lumin memiliki daya jelajah hingga 301 km (NEDC) dan kemampuan DC Fast Charging yang mampu mengisi daya 30% ke 80% dalam waktu 35 menit.

Mobil kompak itu juga memiliki tampilan yang beda, dengan penggunaan hidden door handle, dan velg 14 inci.

Pada sesi test drive dari mobil Changan, sebanyak 57% pengunjung menjajal mobil listrik mungil tersebut.