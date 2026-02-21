Advertisement
Tanpa Model Baru, Daihatsu Dapat Penghargaan di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |21:30 WIB
JAKARTA - Daihatsu ikut meramaikan pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Pada pameran tahunan itu, Daihatsu mendapatkan penghargaan, meski tanpa membawa model baru. 

Diketahui, IIMS 2026 telah rampung digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 5-15 Februari. Pada pameran itu, Daihatsu tak meluncurkan atau memperkenalkan model baru, yang biasanya dilakukan sebuah brand pada pameran. 

Meski begitu, Daihatsu tetap mendapatkan penghargaan lewat model Rocky dan Rocky Hybrid. Model tersebut diganjar penghargaan “The Most Affordable Crossover”. 

Penghargaan ini diberikan atas kualitas yang kompetitif di kelasnya, fitur yang lengkap, desain modern, serta harga yang terjangkau bagi masyarakat. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Daihatsu Rocky sebagai The Most Affordable Crossover di IIMS 2026," kata Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Ia menjelaskan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Diketahui, pada IIMS 2026 Daihatsu menghadirkan 4 unit display Rocky. Display itu terdiri atas Rocky e-Smart Hybrid, Teknologi Exhibit Rocky e-Smart Hybrid sebagai sarana edukasi teknologi hybrid, Rocky e-Smart Hybrid dress-up bertema “From City to Anywhere” yang menggambarkan fleksibilitas penggunaan baik untuk aktivitas perkotaan maupun perjalanan liburan, serta Rocky 1.2 X CVT ADS berbahan bakar bensin.

 

