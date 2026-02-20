Soal Rencana Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga dari India, Ini Respons Gaikindo

(Ilustrasi/Dok ADM)

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merespons rencana impor kendaraan komersial dari India. Gaikindo memastikan produksi lokal dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

1. Respons Gaikindo

Diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India. Kendaraan niaga ringan itu rencananya digunakan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 ribu pikap Scorpio dipasok oleh Mahindra. Sememtara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35 ribu unit Yodha Pikap dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.

Terkait rencana impor kendaraan dari India, Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyatakan keyakinan Gaikindo bahwa perusahaan kendaraan bermotor di Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Sebenarnya anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya, di antaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM (Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor) mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ujar Putu Juli, dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Namun, ia menjelaskan, memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi.