Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rencana Impor 105 Ribu Unit, Intip Spesifikasi Pikap dan Truk dari India

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |12:57 WIB
Rencana Impor 105 Ribu Unit, Intip Spesifikasi Pikap dan Truk dari India
Rencana Impor 105 Ribu Unit, Intip Spesifikasi Pikap dan Truk dari India (Tata Motors)
A
A
A

JAKARTA - Rencana impor 150 ribu pikap dan truk dari India menjadi sorotan. Ratusan ribu kendaraan niaga itu diperuntukkan sebagai kendaraan operasional untuk Koperasi Merah Putih. 

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan alasan pihaknya mengimpor 105.000 unit pick-up 4x4 dan kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun tersebut. 

“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif, hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini sangat andal dan berkualitas,” kata Joao dalam keterangannya, dikutip pada Senin (23/2/2026). 

Sebanyak 105 ribu kendaraan itu diimpor dari Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Rinciannya, Mahindra & Mahindra bakal memasok 35.000 pikap Scorpio dan Tata Motors mengirim 70.000 unit kendaraan, terdiri atas 35.000 unit pikap Yodha dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck. 

Berikut spesifikasi pijak dan truk dari India tersebut, sebagaimana dihimpun Okezone: 

Mahindra Scorpio Pikap

Mahindra Scorpio pikap dibekali mesin 2.2L mHawk Turbo Diesel berstandar (Euro 4). Di atas kertas, mesin itu mampu menyemburkan tenaga 140 PS dengan torsi hingga 320 Nm.

Mahindra Scorpio pikap mengusung penggerak 4x4 dengan transmisi 6-percepatan manual. Pikap ini juga sudah disematkan Cruise Control dan fitur keselamatan seperti dual airbag serta ABS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205140//pelabuhan-Lc3v_large.jpg
Penumpukan Truk di Merak–Bakauheni, Pengusaha Kapal Ingatkan Pembenahan Infrastruktur Dermaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204634//pembatasan_truk-S0O9_large.jpg
Catat! Pembatasan Truk Berlaku pada 13–29 Maret 2026 saat Arus Mudik, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203479//dirut_agrinas-cjSn_large.jpg
Bos Agrinas Klaim Hemat Rp46,5 Triliun dari Impor Mobil India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/15/3203416//suzuki_carry-m4at_large.jpg
RI Ekspor 20 Ribu Kendaraan Niaga Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203182//mobil-Jul6_large.jpg
Ini Alasan Bos Agrinas Pilih Impor Mobil India, Harga Lebih Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203214//wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-VQ9R_large.jpg
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pikap dari India
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement