Rencana Impor 105 Ribu Unit, Intip Spesifikasi Pikap dan Truk dari India (Tata Motors)

JAKARTA - Rencana impor 150 ribu pikap dan truk dari India menjadi sorotan. Ratusan ribu kendaraan niaga itu diperuntukkan sebagai kendaraan operasional untuk Koperasi Merah Putih.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan alasan pihaknya mengimpor 105.000 unit pick-up 4x4 dan kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun tersebut.

“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif, hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini sangat andal dan berkualitas,” kata Joao dalam keterangannya, dikutip pada Senin (23/2/2026).

Sebanyak 105 ribu kendaraan itu diimpor dari Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Rinciannya, Mahindra & Mahindra bakal memasok 35.000 pikap Scorpio dan Tata Motors mengirim 70.000 unit kendaraan, terdiri atas 35.000 unit pikap Yodha dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Berikut spesifikasi pijak dan truk dari India tersebut, sebagaimana dihimpun Okezone:

Mahindra Scorpio Pikap

Mahindra Scorpio pikap dibekali mesin 2.2L mHawk Turbo Diesel berstandar (Euro 4). Di atas kertas, mesin itu mampu menyemburkan tenaga 140 PS dengan torsi hingga 320 Nm.

Mahindra Scorpio pikap mengusung penggerak 4x4 dengan transmisi 6-percepatan manual. Pikap ini juga sudah disematkan Cruise Control dan fitur keselamatan seperti dual airbag serta ABS.