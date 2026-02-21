Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |21:33 WIB
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Raup 350 SPK, Penjualan GWM Naik 3 Kali Lipat di IIMS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Inchcape GWM Indonesia mencatatkan hampir 350 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Jumlah itu naik 3 kali dibandingkan IIMS tahun lalu. 

Secara keseluruhan, sejak peluncuran Tank 500 Diesel pada awal Februari, Inchcape GWM Indonesia membukukan hampir 600 pemesanan.

CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto, menyampaikan rasa terima kasih atas pencapaian ini.

“Capaian ini adalah bukti nyata dari penerimaan positif terhadap filosofi global kami — All Scenarios, All Powertrains, All Users," kata Bagus dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026). 

Tank 300 Diesel menjadi salah satu kontributor terbesar pemesanan, dengan varian 4x4 menyumbang 22%. Sementara varian 4x2 membukukan 11% pemesanan.

