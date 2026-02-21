Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bos GWM Ingatkan Industri Otomotif China Masih Tertinggal dari Produsen Terkemuka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |17:39 WIB
JAKARTA - Chairman Great Wall Motor (GWM), Wei Jianjun, mengingatkan produsen asal China masih memiliki kesenjangan yang sangat besar dibandingkan produsen global terkemuka lainnya. Padahal, industri otomotif China terus berkembang belakangan ini. 

Wei Jianjun mengatakan hal tersebut kepada karyawan selama pertemuan tahunan baru-baru ini, menurut Y-Auto. Pernyataan yang disampaikan pada awal Februari itu kemudian disebarkan media China. Pernyataan ini muncul pada saat merek-merek China telah meningkatkan kehadiran global dan pangsa pasar domestik. 

Namun, Wei mengatakan, termasuk GWM perusahaan-perusahaan China harus tetap berhati-hati tentang posisi mereka dan menghindari terlalu percaya diri dengan daya saing mereka, melansir Car News China, Sabtu (21/2/2026).

Wei menyatakan, produsen mobil dari wilayah otomotif yang mapan seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat terus memiliki keunggulan dalam pengalaman manufaktur dan kedalaman teknologi. Ia mengatakan produsen China harus terus belajar dari wilayah-wilayah tersebut dan mengatasi kekurangan melalui evaluasi internal dan tindakan korektif.

Ia juga menyebut Toyota sebagai contoh bagaimana produsen mobil menangani masalah kualitas produk. Menurut Wei, Toyota mempertahankan kepercayaan pengguna meskipun sering terjadi penarikan produk karena mereka secara proaktif mengatasi masalah dan mengkomunikasikan perbaikan dengan jelas kepada pelanggan.

Komentar Wei juga membahas risiko industri yang lebih luas. Ia memperingatkan persaingan harga yang agresif di China, termasuk pemotongan harga yang besar, dapat menciptakan tantangan jangka panjang jika tidak didukung oleh operasi bisnis yang berkelanjutan dan kualitas produk.

 

