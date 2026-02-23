Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris

Toyota Raup 2.793 SPK pada IIMS 2026, Ini 5 Model Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) meraup 2.793 surat pemesanan kendaraan (SPK) selama pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, pada 5-15 Februari. Lini mobil hybrid menjadi model terlaris selama 11 hari pameran.

1. Raup 2.793 SPK

Toyota Kijang Innova Zenix HEV menjadi model terlaris dengan membukukan 615 SPK. Posisi kedua ditempati Velox Hybrid EV dengan 381 SPK.

Total, lini model hybrid Toyota berkontribusi sebesar 42,6 persen, meningkat dari sebelumnya 31,2%.

"Sejalan inisiatif Hybrid EV untuk Semua, kolaborasi seluruh line up Hybrid EV Toyota berhasil mencatatkan 42,6% dari total 2.793 SPK,” terang Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto, dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Henry menyebut, dalam waktu 3 bulan setelah world premiere, Veloz mendapatkan pesanan lebih dari 5.000 unit.