HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bolehkah Buka Puasa Sambil Menyetir Mobil? Ini Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:20 WIB
Bolehkah Buka Puasa Sambil Menyetir Mobil? Ini Penjelasannya
Bolehkah Buka Puasa Sambil Menyetir Mobil? Ini Penjelasannya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bolehkah buka puasa sambil menyetir mobil? Tak jarang waktu berbuka tiba saat masih berkendara alias belum sampai tujuan. 

Padahal, ketika waktunya tiba, berbuka harus disegerakan. Jika kondisi ini terjadi, bolehkah buka puasa sambil menyetir mobil?  

Terkait hal ini, tidak disarankan berbuka sambil menyetir mobil. Baik makan dan minum untuk membatalkan puasa tidak disarankan sambil menyetir mobil karena dikhawatirkan mengganggu konsentrasi. 

Meski dibantu penumpang untuk makan dan minum, alangkah baiknya menepi ketimbang terus melajukan kendaraan sambil berbuka. 

Berikut tips buka puasa di dalam mobil, sebagaimana melansir laman Daihatsu: 

1. Cari Tempat Aman 

Saat waktu berbuka tiba, sebaiknya tidak langsung makan sambil tetap mengemudi. Cara paling aman adalah menepi terlebih dahulu di tempat yang diperbolehkan untuk berhenti, seperti area parkir, rest area, atau bahu jalan yang aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas. 

Hindari berhenti mendadak atau di lokasi yang terdapat rambu larangan berhenti. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama, terutama saat kondisi lalu lintas padat menjelang maghrib. 

Jika sedang berada di jalan tol, manfaatkan rest area terdekat untuk berbuka dengan lebih nyaman.   

2. Atur Waktu Perjalanan 

Jika memungkinkan, atur jadwal perjalanan agar tidak terlalu mepet dengan waktu berbuka.  

Dengan perencanaan yang baik, pengemudi bisa memperkirakan titik berhenti yang aman sebelum maghrib tiba. 

 

