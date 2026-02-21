Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Tips Buka Puasa di Mobil, Tetap Fokus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |17:46 WIB
6 Tips Buka Puasa di Mobil, Tetap Fokus
6 Tips Buka Puasa di Mobil, Tetap Fokus (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ada kalanya pengemudi terpaksa buka puasa di dalam mobil. Hal ini lantaran kondisi jalan raya yang macet jelang waktu berbuka. 

Kemacetan menjelang waktu berbuka merupakan hal yang bisa terjadi saat bulan Ramadhan. Dalam kondisi ini, mau tak mau harus segera membatalkan puasa, meski belum sampai tempat tujuan. 

Saat terpaksa buka puasa di mobil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut tips buka puasa di mobil, sebagaimana melansir laman Daihatsu, Sabtu (21/2/2026): 

1. Bawa Bekal dari Rumah 

Untuk memudahkan berbuka puasa di mobil, dianjurkan membawa bekal atau camilan dari rumah. Hal ini untuk menghindari jika berada di jalur yang minim penjual makanan. 

Pengemudi bisa membawa camilan ringan, air putih, atau kurma sebelum akhirnya melanjutkan makan berat di rumah. 

2. Bawa Alat Makan Bersih 

Kebersihan kabin mobil tetap perlu dijaga, terutama saat makan di dalam kendaraan. Jika membawa bekal dari rumah, gunakan wadah tertutup dan alat makan yang bersih. 

Peralatan yang perlu disiapkan antara lain tisu kering dan tisu basah, kantong plastik kecil untuk sampah, hand sanitizer. 

Setelah selesai berbuka, pastikan sampah tidak berserakan di dalam mobil. Selain menjaga kenyamanan, kabin yang bersih juga membuat perjalanan lebih menyenangkan, terutama jika harus melanjutkan perjalanan setelah berbuka. 

3. Cari Tempat Aman 

Saat waktu berbuka tiba, sebaiknya tidak langsung makan sambil tetap mengemudi. Cara paling aman adalah menepi terlebih dahulu di tempat yang diperbolehkan untuk berhenti, seperti area parkir, rest area, atau bahu jalan yang aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas. 

Hindari berhenti mendadak atau di lokasi yang terdapat rambu larangan berhenti. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama, terutama saat kondisi lalu lintas padat menjelang maghrib. 

Jika sedang berada di jalan tol, manfaatkan rest area terdekat untuk berbuka dengan lebih nyaman.   

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203893/mudik-IlB6_large.jpg
Cegah Mobil Mogok hingga Overheat saat Mudik Lebaran, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/15/3197092/lampu_mobil-pYmK_large.jpeg
Mengapa Lampu Rem Berwarna Merah? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/15/3197049/banjir-UkIE_large.jpg
6 Tips Mengendarai Mobil Matic saat Terobos Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/15/3195806/barang_bawaan-I7sv_large.jpg
Tips Atur Barang Bawaan pada Mobil agar Perjalanan Liburan Tetap Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779/cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532/volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement