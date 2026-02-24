Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Segera Hadir HUAWEI Mate X7, Foldable Ultra Tangguh dengan Kamera Lampaui iPhone 17 Pro Max

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:00 WIB
Segera Hadir HUAWEI Mate X7, Foldable Ultra Tangguh dengan Kamera Lampaui iPhone 17 Pro Max
HUAWEI Mate X7 hadir membawa standar baru dalam hal ketahanan, performa kamera, dan pengalaman penggunaan sehari-hari. (Foto: dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Huawei kembali menegaskan komitmennya di kategori foldable dengan menghadirkan HUAWEI Mate X7. Setelah perjalanan panjang berinovasi sejak HUAWEI Mate X pertama, generasi terbaru ini hadir membawa standar baru dalam hal ketahanan, performa kamera, dan pengalaman penggunaan sehari-hari.

Perjalanan inovasi Huawei di kategori foldable terus berkembang dari generasi ke generasi, dari two-fold yang ringkas untuk penggunaan harian, wide fold dengan proporsi layar yang lebih optimal, hingga trifold yang membuka fleksibilitas baru dalam produktivitas. Setiap iterasi membawa peningkatan nyata pada teknologi engsel, material layar, dan ketahanan struktur.

Kini lewat Mate X7, Huawei membuktikan bahwa desain yang semakin tipis tidak harus mengorbankan soliditas, bodinya dirancang untuk tetap kokoh meski dipakai dengan intensitas lipatan tinggi setiap harinya.

HUAWEI Mate X7 bukan sekadar foldable yang lebih tipis, melainkan perangkat yang disiapkan untuk benar-benar menggantikan smartphone utama tanpa kompromi. Dengan kombinasi struktur yang kokoh, sistem kamera yang komprehensif, dan daya tahan baterai yang andal, Mate X7 diposisikan sebagai foldable paling relevan untuk kebutuhan pengguna modern.

Ketahanan yang Serius untuk Pemakaian Harian

HUAWEI Mate X7 menetapkan standar baru dalam durabilitas foldable melalui pendekatan yang serius pada struktur dan material. Layar dalamnya menggunakan 3-layer ultra-tough inner screen yang 120 persen lebih kuat, dirancang untuk menghadapi lipatan berulang tanpa mengorbankan stabilitas tampilan.

(Foto: dok Ist)
(Foto: dok Ist)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205957//pegadaian_telah_berhasil_integrasikan_layanan_tabungan_emas_dan_cicil_emas_ke_dalam_infrastruktur_bullion_bank-UbpR_large.jpeg
Satu Tahun Ekosistem Bullion Nasional, Pegadaian Mantapkan Peran sebagai Penggerak Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/12/3205955//traveloka_mudik_naik_kereta-EUpo_large.jpg
8 Barang yang Perlu Dibawa saat Mudik Naik Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205954//bank_bjb_sustainability_bond-i2JS_large.jpg
Diminati Investor, Sustainability Bond Tahap II bank bjb Perkuat Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205946//bank_bjb_hadirkan_program_spesial_bagi_para_pencinta_lari_trail_semarang_mountain_race_2026-3PiV_large.jpg
Dukung Gaya Hidup Sehat, bank bjb Buka Program Tiket Semarang Mountain Race 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/11/3205953//bank_bjb_edukasi_keuangan_kampung_nelayan-7r1f_large.jpg
Dari Pesisir untuk Negeri, bank bjb Hadirkan Edukasi Keuangan bagi Nelayan Kabupaten Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/340/3205854//anggota_pansus_14_dprd_kota_bandung-vmB0_large.jpeg
Raperda Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko Fokus pada Perlindungan Kesehatan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement