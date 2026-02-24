Segera Hadir HUAWEI Mate X7, Foldable Ultra Tangguh dengan Kamera Lampaui iPhone 17 Pro Max

HUAWEI Mate X7 hadir membawa standar baru dalam hal ketahanan, performa kamera, dan pengalaman penggunaan sehari-hari. (Foto: dok Ist)

JAKARTA - Huawei kembali menegaskan komitmennya di kategori foldable dengan menghadirkan HUAWEI Mate X7. Setelah perjalanan panjang berinovasi sejak HUAWEI Mate X pertama, generasi terbaru ini hadir membawa standar baru dalam hal ketahanan, performa kamera, dan pengalaman penggunaan sehari-hari.

Perjalanan inovasi Huawei di kategori foldable terus berkembang dari generasi ke generasi, dari two-fold yang ringkas untuk penggunaan harian, wide fold dengan proporsi layar yang lebih optimal, hingga trifold yang membuka fleksibilitas baru dalam produktivitas. Setiap iterasi membawa peningkatan nyata pada teknologi engsel, material layar, dan ketahanan struktur.

Kini lewat Mate X7, Huawei membuktikan bahwa desain yang semakin tipis tidak harus mengorbankan soliditas, bodinya dirancang untuk tetap kokoh meski dipakai dengan intensitas lipatan tinggi setiap harinya.

HUAWEI Mate X7 bukan sekadar foldable yang lebih tipis, melainkan perangkat yang disiapkan untuk benar-benar menggantikan smartphone utama tanpa kompromi. Dengan kombinasi struktur yang kokoh, sistem kamera yang komprehensif, dan daya tahan baterai yang andal, Mate X7 diposisikan sebagai foldable paling relevan untuk kebutuhan pengguna modern.

Ketahanan yang Serius untuk Pemakaian Harian

HUAWEI Mate X7 menetapkan standar baru dalam durabilitas foldable melalui pendekatan yang serius pada struktur dan material. Layar dalamnya menggunakan 3-layer ultra-tough inner screen yang 120 persen lebih kuat, dirancang untuk menghadapi lipatan berulang tanpa mengorbankan stabilitas tampilan.