HUAWEI Band 11 Series Segera Hadir dengan Smartwatch-Like Experience, Bisa Pantau Kesehatan dan Olahraga

JAKARTA - Perubahan rutinitas harian selama bulan Ramadan, mulai dari jadwal sahur yang lebih awal hingga penyesuaian pola tidur, menuntut siapa pun untuk lebih peka terhadap kondisi tubuh. HUAWEI Band 11 Series hadir sebagai jawaban tepat untuk membantu memantau stamina dan menjaga keseimbangan kesehatan secara praktis sepanjang hari.

Hadir dalam varian HUAWEI Band 11 dan HUAWEI Band 11 Pro, smartband ini dirancang dengan desain ramping yang ringan sehingga tetap nyaman digunakan dari pagi hingga malam. Perangkat ini menjadi partner yang andal untuk memastikan kamu tetap bugar dalam menjalani setiap momen ibadah maupun aktivitas produktif lainnya.

Layar Lebih Luas, Desain Tetap Ramping

HUAWEI Band 11 Series hadir dengan layar yang kini 27 persen lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Peningkatan ini membuat notifikasi, pesan, hingga data aktivitas lebih mudah terbaca dalam sekali lihat. Didukung tingkat kecerahan hingga 1.500 nits, layar tetap terlihat tajam di luar ruangan, bahkan saat beraktivitas di bawah terik matahari sore.

Desainnya yang ultra-ramping dengan ketebalan hanya 8,99 mm memastikan perangkat ini ringan dan nyaman digunakan sepanjang hari. Bezel yang lebih tipis memberikan tampilan yang lebih modern dan premium, sementara beragam pilihan warna memudahkan pengguna menyesuaikan perangkat dengan gaya personal mereka.

Lebih dari Sekadar Hitung Langkah

Menjaga kondisi tubuh tetap seimbang selama Ramadan, sering kali menjadi tantangan tersendiri akibat perubahan rutinitas harian. Memahami kebutuhan tersebut, HUAWEI Band 11 Series hadir membawa fitur kesehatan yang jauh lebih komprehensif.