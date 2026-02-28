Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bedah Mesin Mitsubishi New Pajero Sport, Modal Bersaing di SUV Ladder Frame

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |20:28 WIB
Bedah Mesin Mitsubishi New Pajero Sport, Modal Bersaing di SUV Ladder Frame
MItsubishi New Pajero Sport.
JAKARTA — Mitsubishi Pajero Sport merupakan salah satu SUV ladder frame terlaris. Sejak eksis 15 tahun lalu, Pajero Sport mendapatkan pembaruan pada tahun lalu.

Pada generasi terbarunya, Pajero Sport dibenamkan mesin diesel yang semakin matang. Mesin tersebut dirancang untuk medan berat sekaligus efisien untuk mobilitas harian.

New Pajero Sport dibekali mesin 2.4L MIVEC Turbo Diesel. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimal 181 PS dengan torsi puncak sekitar 430 Nm.

Karakter mesin ini sangat kuat di putaran bawah hingga menengah. Hal ini membuat SUV ladder frame tersebut mampu melibas tanjakan, stabil saat membawa beban berat, dan bisa diandalkan saat off-road.

Sementara torsi besar yang hadir sejak putaran mesin rendah efeknya dapat terasa saat stop and go di lalu lintas kota, menyalip kendaraan, serta melibas tanjakan.

 

