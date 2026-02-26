Mitsubishi Xpander Baru Dapat Sejumlah Penyegaran, Ini Ubahannya

Mitsubishi Xpander Baru Dapat Sejumlah Penyegaran, Ini Ubahannya (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - MPV menjadi model mobil yang digemari masyarakat Indonesia. Itu karena MPV dapat memuat penumpang lebih banyak sehingga kerap menjadi pilihan.

Persaingan pada segmen ini pun cukup sengit. Ada sejumlah brand memasarkan MPV, baik untuk entry level maupun premium.

1. New Xpander

Dengan ketatnya persaingan industri otomotif saat ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memberikan penyegaran pada Mitsubishi Xpander. New Xpander mendapatkan penyegaran baik dari sisi eksterior dan interior pada 16 Mei 2025.

Kini, pada varian Ultimate disematkan fitur terbaru AYC. Selain itu, tersemat 6 SRS Airbags.

MMKSI juga memperkenalkan varian baru, Exceed Tourer, peningkatan dari varian Exceed dengan penyempurnaan tampilan eksterior dan fitur yang mendukung pengendaraan menjadi lebih baik.

Dari sisi eksterior, New Xpander hadir dengan perubahan di antaranya seperti New Front– Side– Rear Exterior Design with New Signature Grille; New Aero Blade Skirt; New LED Fog Light Design.

Pada interiornya, kini terdapat Keyless Operation System pada varian Exceed CVT & MT serta Engine Push Start System di varian Exceed CVT & MT. Ubahan lainnya di antaranya New Steering Wheel; Rear View Camera; New Interior Color Black; New 3 Adjustable Headrest in 2nd row.

“Jadi kalau bicara entry level, medium, small MPV di Indonesia, top of mind nomor satu secara kualitas produk, secara gaya, model, dan secara akomodasi memang Xpander," kata Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, sejak pertama kali meluncur pada 2017, Xpander memiliki resale value yang tetap terjaga.