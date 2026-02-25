Strategi Hyundai Hadapi Kerasnya Persaingan dan Percepat Adopsi Mobil Listrik

JAKARTA - Persaingan mobil listrik di industri Tanah Air semakin ketat. Sejumlah brand memasarkan mobil listrik pada berbagai segmen.

Kini semakin banyak pilihan mobil listrik, dengan harga yang terjangkau. Pada kondisi ini, perang harga seakan menjadi tidak terhindarkan.

1. Skema Langganan

Di tengah ketatnya persaingan mobil listrik, Hyundai menghadapinya dengan cara berbeda. Dibandingkan memangkas banderol harga, produsen asal Korea Selatan ini menawarkan skema langganan.

Skema langganan pada industri kendaraan listrik mungkin bukan barang baru. Biasanya, produsen menawarkan untuk menyewakan "baterai" yang menjadi nyawa kendaraan listrik.

Namun, Hyundai punya cara berbeda. Hyundai Motors Indonesia (HMID) menghadirkan skema langganan kendaraan listrik bulanan. Biaya yang dikeluarkan meliputi asuransi, perawatan, hingga pajak.

Ioniq 5 N (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Presiden Direktur PT Hyundai Solusi Mobilitas, Kenny Lee, menjelaskan pihaknya ingin memperkuat kehadiran EV premium sambil tetap memprioritaskan aksesibilitas.

"Hyundai Subscribe menawarkan cara fleksibel bagi pelanggan kami untuk menikmati teknologi terbaru kami tanpa batasan kepemilikan tradisional. Saya bangga mengumumkan khusus untuk Hyundai, program ini diperkenalkan untuk pertama kalinya di kawasan Asia Pasifik, dengan Indonesia terpilih sebagai negara pertama”, ucap Kenny Lee, dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Program tersebut diluncurkan pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Skema langganan ini dihadirkan berdasarkan data mengenai minat konsumen Indonesia terhadap model berlangganan. Dari data itu terungkap, jumlah peminatnya meningkat 49 persen menjadi 72 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Dari data itu terungkap, konsumen semakin mencari kemudahan, ketersediaan unit kendaraan, dan fleksibilitas yang lebih tinggi.