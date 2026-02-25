Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Strategi Hyundai Hadapi Kerasnya Persaingan dan Percepat Adopsi Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |14:01 WIB
Strategi Hyundai Hadapi Kerasnya Persaingan dan Percepat Adopsi Mobil Listrik
Strategi Hyundai Hadapi Kerasnya Persaingan dan Percepat Adopsi Mobil Listrik (HMID)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan mobil listrik di industri Tanah Air semakin ketat. Sejumlah brand memasarkan mobil listrik pada berbagai segmen. 

Kini semakin banyak pilihan mobil listrik, dengan harga yang terjangkau. Pada kondisi ini, perang harga seakan menjadi tidak terhindarkan. 

1. Skema Langganan

Di tengah ketatnya persaingan mobil listrik, Hyundai menghadapinya dengan cara berbeda. Dibandingkan memangkas banderol harga, produsen asal Korea Selatan ini menawarkan skema langganan. 

Skema langganan pada industri kendaraan listrik mungkin bukan barang baru. Biasanya, produsen menawarkan untuk menyewakan "baterai" yang menjadi nyawa kendaraan listrik. 

Namun, Hyundai punya cara berbeda. Hyundai Motors Indonesia (HMID) menghadirkan skema langganan kendaraan listrik bulanan. Biaya yang dikeluarkan meliputi asuransi, perawatan, hingga pajak. 

Ioniq 5 N (Okezone)
Ioniq 5 N (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Presiden Direktur PT Hyundai Solusi Mobilitas, Kenny Lee, menjelaskan pihaknya ingin memperkuat kehadiran EV premium sambil tetap memprioritaskan aksesibilitas.  

"Hyundai Subscribe menawarkan cara fleksibel bagi pelanggan kami untuk menikmati teknologi terbaru kami tanpa batasan kepemilikan tradisional. Saya bangga mengumumkan khusus untuk Hyundai, program ini diperkenalkan untuk pertama kalinya di kawasan Asia Pasifik, dengan  Indonesia terpilih sebagai negara pertama”, ucap Kenny Lee, dikutip pada Rabu (25/2/2026). 

Program tersebut diluncurkan pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Skema langganan ini dihadirkan berdasarkan data mengenai minat konsumen Indonesia terhadap model berlangganan. Dari data itu terungkap, jumlah peminatnya meningkat 49 persen menjadi 72 persen dalam  beberapa tahun terakhir. 

Dari data itu terungkap, konsumen semakin mencari kemudahan, ketersediaan unit kendaraan, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/15/3193245/hyundai_santa_fe-q6QA_large.jpg
Komunitas Hyundai Santa Fe Siap Touring Jelajahi Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/15/3192105/hyundai_nexo-XdgJ_large.jpg
Mobil Hidrogen Hyundai Nexo Jarak Tempuhnya Capai 826 Km, Isi Daya 5 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183030/hyundai_ioniq_6-8tUe_large.jpg
Hyundai Ioniq 6 di Indonesia Kena Recall Gara-Gara Masalah Pengisian Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465/hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement