Ganti Ban Mobil Depan Dulu atau Belakang? Ini Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |15:12 WIB
JAKARTA - Ganti ban mobil depan dulu atau belakang, mana yang perlu didahulukan? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya bagi sebagian orang. 

1. Ganti Ban Mobil

Pemilik kendaraan perlu memperhatikan perawatan ban. Hal ini karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan. 

Karena itu, mengganti ban menjadi hal wajib dmei keselamatan dan kenyamanan berkendara. Saat akan ganti ban, mana dulu yang perlu diganti. Apakah ban depan atau belakang dulu? 

Saat mengganti ban, prioritas pertama adalah keselamatan, melansir laman Auto 2000, Rabu (25/2/2026). Karena itu, ban yang mengalami keausan paling parah atau rusak harus diganti dahulu. 

Biasanya, ban depan cenderung lebih cepat aus dibandingkan ban belakang lantaran ban depan menerima beban lebih besar ketika mengerem dan mengarahkan kendaraan. 

Jika memang harus mengganti dua ban, direkomendasikan ban depan dahulu. 

Namun, ada pengecuali jika mempertimbangkan hal tersebut. Ban belakang juga bisa diganti lebih dahulu.

 

